Książę William i księżna Kate uczcili 76. urodziny króla Karola III, publikując wspólnie jego zabawne zdjęcie. Dołączyli też życzenia. Zobacz, jak rodzina królewska celebruje ten wyjątkowy dzień.

Książę William i księżna Kate uczcili 76. urodziny króla Karola III, publikując wzruszające życzenia i wybraną przez siebie fotografię. Tym symbolicznym gestem para książęca pokazała swoją bliskość i wsparcie dla monarchy, celebrując wyjątkowy dzień z fanami brytyjskiej monarchii na całym świecie.

Starszy syn króla Karola III i jego małżonka wybrali zabawne zdjęcie monarchy, rozbawiając tym samym internautów:

Publikacja zdjęcia z królem Karolem III to nie tylko sposób na celebrowanie jego urodzin, ale również znak jedności w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Na zdjęciu widać uśmiechniętego monarchę w słonecznych okularach. William i Kate, dzieląc ten moment z fanami, pokazali, że wciąż pozostają blisko monarchy, podkreślając rolę, jaką pełnią w życiu publicznym i prywatnym Karola III. Udowodnili, że nie brakuje im również dystansu do siebie.

Zdjęcie w szczególny sposób pokazuje ciepło relacji między królem a parą książęcą, co spotkało się z pozytywną reakcją zarówno w mediach, jak i wśród obserwatorów na platformie X. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej również dzielili się życzeniami urodzinowymi dla króla Karola III:

Wishing a very Happy Birthday to His Majesty The King! pic.twitter.com/blN48K7490

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 14, 2024