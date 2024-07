Księżna Kate mówi po polsku!

Księżna Kate była bardzo miło zaskoczona ciepłym przyjęciem Polaków w Warszawie. Dlatego podziękowała im po polsku! Nagranie zamieściła wielka fanka księżnej Kate - dziękujemy!

isn't Kate the loveliest woman on this planet? How cute is she? #RoyalVisitPoland

(???? by irinalyahoviich ig) pic.twitter.com/wHL8h34T8V

— dosia♕ (@puredakotaa) 17 lipca 2017