Fani brytyjskiej rodzinny królewskiej zamartwiają się zdrowiem księżnej Kate, która w marcu br. poinformowała, że zmaga się z nowotworem. Od tego czasu tylko raz pojawiła się publicznie podczas ceremonii Trooping the Colour, a w internecie aż roi się od plotek i teorii spiskowych na temat żony księcia Williama. Na światło dziennie zaczynają wychodzić coraz to nowe smaczki z przeszłości Kate Middleton i księcia Williama. Książę zdecydował się opowiedzieć publicznie o pewnej "wpadce".

Książę William zdradził prawdę na temat księżnej Kate

Książę William i księżna Kate poznali się na studiach i początkowo łączyła ich tylko przyjaźń, jednak z czasem bardzo zbliżyli się do siebie i między nimi zrodziło się gorące uczucie. Zakochani pobrali się 29 kwietnia 2011 roku, a owocem ich miłości jest trójka dzieci. Najstarszy z nich, książę George skończy w tym roku jedenaście lat, księżniczka Charlotte ma 8 lat, a najmłodszy syn książę Louis przyszedł na świat 6 lat temu. Wydawać by się mogło, że ich historia jest iście bajkowa, jednak nie zawsze było tak kolorowo i para ma za sobą kryzysy i rozstania. A Kate Middleton do tej pory wypomina mężowi jedną sytuację i nie daje mu o tym zapomnieć.

REX/Shutterstock/EAST NEWS

Książę William jakiś czas temu pojawił się jako gość w podcaście słynnego angielskiego piłkarza, Petera Croucha i podzielił się z nim anegdotą dotyczącą jego początków z Kate. Następca tronu wyznał, że żona do tej pory mu to wypomina i nigdy nie pozwoliła mu o tym zapomnieć. A chodzi o prezent urodzinowy!

Kiedyś kupiłem żonie lornetkę. Nigdy nie pozwoliła mi o tym zapomnieć. Nie wyszło dobrze. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego kupiłem jej lornetkę, wtedy wydawało mi się to dobrym pomysłem - przyznał książę William.

Kate Middleton, książę William Rex Features/East News

Wyzwanie, jakim podzielił się William, na podcaście wywołało sporo śmiechu. Spodziewaliście się, że książę William zdecydował się na tak nietypowy podarunek dla ukochanej?

