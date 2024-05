Ostatnie miesiące dla księżnej Kate i księcia William nie były łaskawe. Seria nieprzyjemnych zdarzeń zdawała się nie mieć końca. Nowotwór zdiagnozowany u króla Karola III, następnie fani royalsów zaczęli zastanawiać się, co dzieje się z księżną Kate, która przestała pojawiać się publicznie. Teorii spiskowych nie brakowało. Powstawały nawet plotki o rzekomej kochance księcia Williama. Okazało się, że księżna również zachorowała. Zdiagnozowano u niej nowotwór. Tym razem sprawa nie dotyczy bezpośrednio rodziny królewskiej.

Książę William i księżna Kate wydali oświadczenie

W sobotę 25 maja doszło do rozbicia zabytkowego myśliwca "Spitfire". Katastrofa miała miejsce nieopodal bazy lotniczej "RAF Coningsby" we wschodniej Anglii. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że nie przeżył on wypadku.

Z wielkim smutkiem musimy potwierdzić śmierć pilota RAF w tragicznym wypadku w pobliżu RAF Coningsby - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

Tragiczna informacja złapała za serca również księżną Kate i księcia Williama, którzy oddali hołd pilotowi. W social mediach pary pojawił się nowy wpis.

Niezwykle smutno usłyszeć tę wiadomość. Dziś nasze myśli są z bliskimi pilota, lotem upamiętniającym Bitwę o Anglię i całą rodziną RAF. W&C - czytam na profilu X.

Instagram@KateiWilliam