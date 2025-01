Trwa wielkie świętowanie w brytyjskiej rodzinie królewskiej w związku z urodzinami księżnej Kate. Ukochana księcia Williama w czwartek, 9 stycznia kończy 43 lata. Z pewnością to przyjęcie będzie przebywało z zupełnie innej atmosferze niż ubiegłoroczne. Wówczas przyszła królowa walczyła z chorobą nowotworową i była nieobecna w przestrzeni publicznej, a fani zastanawiali się, dlaczego zniknęła. O swoich poważnych problemach zdrowotnych powiedziała oficjalnie dopiero pod koniec marca. Wcześniej, w lutym 2024 roku Pałac Buckingham ujawnił, że nowotwór zdiagnozowano u króla Karola III. Dzisiaj rzeczywistość royalsów wygląda się znaczniej optymistyczniej. Książę William złożył życzenia urodzinowe swojej małżonce. Odniósł się do tego, jak poradziła sobie w trudnym i stresującym okresie.

Księżna Kate kończy 43 lata. Książę William złożył żonie wzruszające życzenia

Ukochana przez Brytyjczyków księżna Kate przyszła na świat 9 stycznia 1982 roku. Dzisiaj żona następcy tronu świętuje 43. urodziny. Jej mąż, książę William za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował czarno-białe zdjęcie swojej wybranki. W poruszającym wpisie przypomniał, jaką odwagą i siłą wykazała się Kate Middleton przez ostatnie miesiące, gdy walczyła z chorobą nowotworową.

Dla najbardziej niesamowitej żony i matki. Siła, którą pokazałaś w ciągu ostatniego roku, była niezwykła. George, Charlotte, Louis i ja jesteśmy z ciebie dumni. Wszystkiego najlepszego, Katarzyno. Kochamy cię – napisał następca tronu.

Jak donosi zagraniczna prasa, przyszła królowa ten wielki dzień zamierza spędzić w towarzystwie najbliższych. Kate planuje kameralną uroczystość. Według portalu standard.co.uk „księżna Walii uświetni tę okazję w domu w Windsorze z mężem, księciem Williamem i ich dziećmi: George’em, Charlotte i Louisem”.

Warto przypomnieć, że wielkie zmiany u księżnej Kate zaszły tuż przed urodzinami. Przyszła królowa ostatnie tygodnie spędzała na wsi w Norflok. Ten czas mogła poświęcić przede wszystkim sobie i dzieciom. Jednak jej pociechy kończą już ferie świąteczne i wracają do szkoły, a to oznacza przeprowadzkę.

Księżna Kate przeszła chemioterapię

Możemy się domyślać, że tegoroczne urodziny księżnej Kate przebiegają w znacznie weselszej atmosferze od poprzednich. Warto przypomnieć, że przyszła królowa niemal całkowicie zniknęła z mediów i życia publicznego już w grudniu 2023 roku. Sympatycy byli coraz bardziej zaniepokojeni, a niektórzy zaczęli snuć teorie spiskowe. Pojawiła się nawet plotka o romansie księcia Williama i rzekomym, zbliżającym się rozwodzie pary.

Pod koniec marca 2024 roku wszystko stało się jasne. Księżna Kate opublikowała nagranie, w którym ujawniła, że zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową. Żona następcy tronu nie podała szczegółów, ale przyznała, że rozpoczęła chemioterapię. Od tego momentu wszyscy kibicowali jej w powrocie do zdrowia.

Radosne wieści przyszły we wrześniu, gdy księżna Kate potwierdziła, że zakończyła chemioterapię i jej stan uległ poprawie. Zapowiedziała też powrót do obowiązków. Przyznała, że brakowało jej publicznych wystąpień i spotkać z obywatelami. Wygląda na to, że największe zagrożenie zostało zażegnane. Przyszła królowa musi jednak unikać przemęczenia, by zminimalizować ryzyko nawrotu choroby. Zdaniem ekspertów w 2025 roku będziemy mogli częściej oglądać ją podczas oficjalnych wystąpień, ale księżna Walii prawdopodobnie zrezygnuje z dalekich podróży zagranicznych.

