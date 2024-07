Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą powitali brytyjską parę książęcą Williama i Kate (Zobacz! Królowa nie akceptowała ich związku, rozstali się na dwa lata - 10 ciekawostek o Kate i Williamie!)przed Pałacem Prezydenckim. O czym rozmawiali? Wiadomo, że wymienili między sobą uprzejmości podczas przywitania się. Podczas spotkania widać było, że najbardziej brylowała sama Agata Duda, która z dużą pewnością siebie powitała Williama i Kate, a następnie zażartowała z tego, że muszą zapozować do wspólnego zdjęcia.

Potem z księżną Kate rozmawiała głównie Agata Duda, a z księciem Williamem - Andrzej Duda. W Muzeum Powstania Warszawskiego Kate i William zadawali dużo pytań - o obecną sytuację geopolityczną, o to co widzieli w muzeum. Po krótkim zwiedzaniu muzeum para książęca spotkała się z weteranami z Powstania Warszawskiego - widać było, że darzą ich szacunkiem za to co zrobili. Co ciekawe, para książęca wykazała się dużą znajomością historii Polski - czym oboje zaskoczyli parę prezydencką Polski oraz władze Muzeum Warszawskiego.

O czym rozmawiali?