Oczy całego świata zwróciły się na brytyjską rodzinę królewską po dramatycznej wiadomości, że księżna Kate Middleton zmaga się z rakiem. Ta informacja wstrząsnęła nie tylko fanami monarchii, ale i mediami, które bacznie śledzą ich każdy krok. Choroba księżnej Kate z pewnością wpływa na całe życie rodzinne, a jej mąż, książę William, musi mierzyć się z olbrzymią presją, starając się zapewnić jej wsparcie w tej trudnej sytuacji. W kontekście tych wydarzeń jeszcze większą uwagę przyciągnęła z pozoru niewinna wypowiedź księcia Williama, który zdradził, że ... nie sypia wyłącznie z księżną Kate!

Książę William dzieli łóżko nie tylko z księżną Kate. O co chodzi?

Choć szczegóły dotyczące diagnozy księżnej Kate pozostają tajemnicą, wiadomo, że niedawno zakończyła dziewięciomiesięczne leczenie onkologiczne. W swoim oświadczeniu księżna przyznała, że ten trudny czas przyniósł rodzinie królewskiej wiele niepewności i lęku. Choroba zmusiła ich do refleksji nad życiem oraz własnymi słabościami.

Podróż z rakiem jest skomplikowana, przerażająca i nieprzewidywalna dla wszystkich, szczególnie dla najbliższych. Dzięki pokorze pozwala ci także stanąć twarzą w twarz z własnymi słabościami w sposób, którego nigdy wcześniej nie brałaś pod uwagę, a co za tym idzie, zyskujesz nowe spojrzenie na wszystko - wyznała księżna Kate w oświadczeniu.

Książę William i dzieci byli ogromnym wsparciem dla księżnej Kate w czasie jej leczenia. Mimo królewskich obowiązków William stara się utrzymać normalność w codziennym życiu. Podczas niedawnej wizyty w Duchy College w Kornwalii, książę William w rozmowie z Louise Harland, której towarzyszył pies Jacks, wyznał coś, co natychmiast przyciągnęło uwagę. Opowiadając o życiu rodzinnym, zdradził, że ich ukochany cocker spaniel, Orla, zajmuje wyjątkowe miejsce w ich życiu – i to nie tylko w sercach, ale także w sypialni. Orla często sypia razem z Williamem i księżną Kate, co książę wyznał z humorem, rozbawiając zgromadzonych. Ich dzieci – George, Charlotte i Louis – nie spędzają nocy z rodzicami tak często jak ich czworonóg.

Orla śpi na naszym łóżku w nocy, ze mną i Kate - cytuje słowa księcia Williama magazyn 'Hello!'.

Pies Orla dołączył do rodziny w 2020 roku, po stracie poprzedniego pupila, Lupo. William i Kate zawsze darzyli swoje zwierzęta wielką sympatią, a Orla szybko stała się bliskim towarzyszem nie tylko ich dzieci, ale i samego księcia. Wyznanie Williama o wspólnym spaniu z psem może wydawać się zabawne, jednak dla wielu miłośników zwierząt to zrozumiałe.

Królowa Elżbieta II również była znana z miłości do psów, zwłaszcza swoich corgi, które przez dekady były nieodłącznymi towarzyszami jej życia. Psy w rodzinie królewskiej odgrywały zawsze szczególną rolę, symbolizując bliskość i ciepło domowego życia, pomimo królewskich obowiązków. Spodziewaliście się po księciu Williamie takiego wyznania?

