Księżna Kate i książę William postanowili opublikować wyjątkową relację na swoim Instagramie, a to wszystko z powodu królowej Camilli. Musicie ją zobaczyć!

Reklama

Książę William i księżna Kate wspominają o królowej Camilli

Na początku roku media obiegła informacja o chorobie nowotworowej księżnej Kate. Ta informacja mocno zaskoczyła nie tylko Brytyjczyków, ale i ludzi na całym świecie. Ukochana następcy tronu postanowiła usunąć się w cień, by w spokoju skupić się na leczeniu. Przez ten okres wszyscy zastanawiali się, jak się czuje księżna Walii, ale w mediach pojawiały się tylko plotki. Dopiero podczas parady Trooping the Colour księżna Kate postanowiła pokazać się publicznie. Brytyjczycy byli zachwyceni, a Kate wyglądała oszałamiająco. Nie trzeba było długo czekać na jej kolejne wielkie wyjście, które ponownie ucieszyło Brytyjczyków. Księżna Kate pojawiła się na Wimbledonie w zjawiskowej fioletowej sukience. Wyglądała nieziemsko, a na dodatek towarzyszyła jej córka Charlotte.

Photo by James Veysey/Shutterstock

Od tego wydarzenia Kate Middleton znów zaszyła się w zaciszu swojego królestwa. Jednak na Instagramie księżnej i księcia niespodziewanie pojawiła się wyjątkowa relacja. Para udostępniła zdjęcie księżnej Camilli i publicznie złożyła jej życzenia urodzinowe. Ukochana króla Karola skończyła właśnie 77 lat.

Życzymy jej Królewskiej Mości wszystkiego najlepszego — czytamy na relacji.

Instagram @princeandprincessofwales

Królowa Camilla miała krętą drogę do szanowanej członkini brytyjskiej rodziny królewskiej, ale dziś wiernie czuwa u boku króla Karola. Udało jej się przekonać do siebie również wielu Brytyjczyków. Mamy nadzieje, że urodziny królowej będą wyjątkowe. My również życzymy jej wszystkiego najlepszego!

Reklama

Zobacz także: Novak Djoković ujawnił, co powiedział Kate. Chodzi o jej chorobę

Zobacz także