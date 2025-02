29 kwietnia 2011 księżna Kate i książę William powiedzieli sobie „tak”. Po 14 latach małżeństwa są niemal najważniejszymi osobami w brytyjskiej rodzinie królewskiej. W dodatku zdecydowanie należą do ulubionych przez obywateli royalsów. Tego natomiast nie możemy powiedzieć o księciu Harrym i Meghan Markle. Przyszła królowa i następca tronu mają za sobą z pewnością najtrudniejszy rok. W marcu 2024 roku księżna Kate ujawniła, że zmaga się z chorobą nowotworową i rozpoczęła chemioterapię. Na szczęście wygląda na to, że obecnie księżna Walii czuje się znacznie lepiej, a rak jest w remisji. Tuż przed 14. rocznicą ich ślubu na jaw wyszły zaskakujące informacje, dotyczące księcia Walii.

Reklama

Książę William szybko traci cierpliwość. Księżna Kate musi go uspokajać

Nowa książka Toma Quinna „Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants” ujawnia nieznane dotąd szczegóły z życia księcia Williama i księżnej Kate. Według relacji byłych pracowników pałacu, William ma skłonność do porywczego temperamentu, a Kate często musi go uspokajać, traktując go niekiedy jak „czwarte dziecko”.

Książę William od lat jest postrzegany jako spokojny i zrównoważony członek brytyjskiej rodziny królewskiej, jednak nowe doniesienia wskazują na zupełnie inny obraz jego charakteru. Jak wynika z książki Toma Quinna, za zamkniętymi drzwiami książę Walii potrafi być impulsywny i porywczy. Z relacji królewskich służących wynika, że William miewa gwałtowne napady złości, podobnie jak jego ojciec, król Karol III. Mówi się, że przyszły król potrafi rzucać przedmiotami, gdy coś nie idzie po jego myśli.

Nie wiem, gdzie byłby William bez Kate – nie miała wszystkiego zrobionego dla siebie przez całe życie, więc uspokaja go, gdy staje się trochę kłótliwy. Powiedziała, że czasami musi być traktowany jak jej czwarte dziecko – przekazał autorowi informator.

We fragmencie książki, który ukazał się w „The Times”, możemy przeczytać o „napadach złości” księcia Williama. Co najczęściej wyprowadza z równowagi następcę tronu? Podobno książę Walii jest szczególnie wrażliwy na puncie przestrzegania protokołu. Podobno wystarczy mały chaos, zaburzający codzienne rytuały i przyzwyczajenia męża Kate – afera gotowa.

Protokół oznacza, że garnitury muszą być wyprasowane i rozłożone po okresie konsultacji poprzedniego wieczoru; buty muszą być wypastowane, krawaty wybrane. Kąpiele muszą być prowadzone dokładnie o tej samej porze każdego dnia, a zarówno król Karol, jak i książę Walii, są podatni na napady złości, jeśli coś nie jest robione po ich myśli. »Oboje bardzo szybko się irytują. Są bardzo wybredni. To dla nich naturalne« — powiedział jeden z byłych pracowników – czytamy w artykule.

Księżna Kate ma raka

W marcu 2024 roku księżna Kate ogłosiła, że zdiagnozowano u niej nowotwór, co było zaskoczeniem dla opinii publicznej. Po operacji jamy brzusznej przeszła chemioterapię, którą zakończyła we wrześniu 2024 roku. W styczniu 2025 roku księżna poinformowała, że choroba jest w remisji.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, 4 lutego 2025 roku, księżna Kate opublikowała na Instagramie zdjęcie wykonane przez jej najmłodszego syna, księcia Louisa. Towarzyszył mu wpis: „Nie zapomnijcie pielęgnować tego wszystkiego, co jest poza chorobą”. Obecnie księżna Kate stopniowo wraca do pełnienia swoich królewskich obowiązków, koncentrując się na powrocie do zdrowia i adaptacji do nowej rzeczywistości po chorobie.

Księżna Kate i książę William szykują się do 14. rocznicy ślubu

Książę William i Kate Middleton poznali się w 2001 roku podczas studiów na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji. Ich znajomość rozpoczęła się od przyjaźni, która z czasem przerodziła się w głębsze uczucie. W 2007 roku para przeżyła krótki kryzys i zdecydowała się na rozstanie, jednak po kilku miesiącach wrócili do siebie, umacniając swoją relację.

W październiku 2010 roku William oświadczył się Kate podczas wspólnych wakacji w Kenii. Niedługo później, 29 kwietnia 2011 roku, para wzięła ślub w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Ceremonia była transmitowana na całym świecie i przyciągnęła miliony widzów.

Po ślubie Kate otrzymała tytuł księżnej Cambridge. Para doczekała się trójki dzieci: księcia George'a (ur. 22 lipca 2013 roku), księżniczki Charlotte (ur. 2 maja 2015 roku) oraz księcia Louisa (ur. 23 kwietnia 2018 roku). W trakcie małżeństwa William i Kate angażowali się w liczne obowiązki królewskie oraz działalność charytatywną. Ich związek, choć na ogół postrzegany jako stabilny, nie był wolny od wyzwań. W 2019 roku pojawiły się plotki o rzekomym romansie Williama z Rose Hanbury, jednak para nie komentowała tych doniesień, kontynuując wspólne życie i obowiązki.

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate przerwała milczenie w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Ma jasną wiadomość