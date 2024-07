Księżna Kate podczas garden party w Łazienkach Królewskich w Warszawie miała na sobie sukienkę Gosia Baczyńskiej! Żona księcia Williama prezentowała się świetnie. O jej kreacji mówi cały świat! Projektantka miała okazję spotkać się z Kate podczas balu. O czym rozmawiały?

Gosia Baczyńska ubrała księżną Kate, ale rozmowy nie pamięta!

Jakiś miesiąc temu do Gosi Baczyńskiej zgłosili się sekretarze Duke&Duchess of Cambridge z prośbą o lookbook. Projektantka wybrała dla niej model ze specjalnej kolekcji "Back to the future". Gosia prawie do końca nie wiedziała, że Kate nałoży jej projekt. Była więc bardzo zaskoczona i szczęśliwa! Podczas rozmowy z Middleton nie umiała ukryć nerwów i wzruszenia. Dlatego też nie pamięta, co księżna do niej powiedziała!

Udało się, ale byłam tak spięta, że nie pamiętam kiedy byłam tak spięta, chyba ostatni raz podczas obrony pracy magisterskiej. Naprawdę nie pamiętam, naprawdę był to stres. Ja powiedziałam, że jestem wzruszona, że jestem szczęśliwa. - mówiła szczęśliwa Baczyńska.

Księżna Kate w sukni od Gosi Baczyńskiej.

Prezentowała się pięknie!

Jej sukienkę zaprojektowała Gosia Baczyńska!

