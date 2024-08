Od momentu kiedy Kate Middleton oznajmiła, że zmaga się z chorobą nowotworową, pojawiła się publicznie tylko dwukrotnie: podczas wydarzenia Trooping the Colour i na finale Wimbledon. Teraz księżna i książę znów zaskoczyli na nowym nagraniu, na którym zwrócili się do Brytyjczyków w ważnej sprawie.

Księżna Kate i książę William nagle opublikowali nagranie

Informacja o chorobie nowotworowej księżnej Kate mocno wstrząsnęła mediami na całym świecie. Ukochana William przestała pojawiać się na publicznych wydarzeniach i nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Dopiero w czerwcu księżna Kate pojawiła się na paradzie Trooping the Colour, a Brytyjczycy odetchnęli z ulgą. Następnie ukochana Williama pojawiła się na finale Wimbledonu, na którym wręczyła puchar zwycięzcy. Od tego czasu ponownie zaszyła się w cień, ale teraz miała kolejny bardzo ważny powód, by zwrócić się do Brytyjczyków.

Kate Middleton, książę William BEN BIRCHALL/AFP/East News

Na Instagramie Kate Middleton i księcia Williama pojawiło się nagranie, na którym małżeństwo gratuluje uczestnikom Igrzysk Olimpijskich, a szczególnie reprezentantom Wielkiej Brytanii. Na filmiku znaleźli się również: Snoop Dogg, David Beckham i znane osobowości telewizyjne.

Gratulacje dla całego zespołu z Wielkiej Brytanii — powiedziała księżna Kate.

Brawo za wszystko, co osiągnęliście. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich — dodał książę William.

Pod filmikiem królewskiej pary internauci również składali swoje gratulacje dla olimpijczyków z Wielkiej Brytanii, którzy łącznie zdobyli 65 medali: 14 złotych, 22 srebrnych i 29 brązowych.

Catherine wygląda naprawdę dobrze... i witaj Williamie z brodą

Miło znów zobaczyć Kate i Williama, naszego przyszłego króla i królową

O mój Boże, jaki świetny filmik!!! Tak miło was znowu widzieć… wyglądacie pięknie jak zawsze. Dobra robota drużyno GB — piszą internauci.

