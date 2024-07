2012 - miłosne perypetie Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora

Alek: Kiedy rozeszła się wieść o tym, że się rozstali, szybko pojawiły się też doniesienia, że pewnie lada moment zejdą się z powrotem. Jeśli więc była to zaplanowana akcja, to cóż... Cel uświęca środki

Karolina: Gdyby ona była wielką aktorką dramatyczną, a on kimś w typie Lisa, to byłyby mi ich żal, bo nie lubię, jak się talent marnuje na rodzinny magiel. Ale tutaj? Pani ze słabego serialu, średnio zdolna oraz syn znanej mamy, obdarzony wdziękiem cielaczka Błagam! Na szczęście oboje są ładni. Jeśli to zaplanowali, to był strzał geniuszu, bo oznacza, że wiedzieli, w którą stronę iść. Potem poprowadzili sporo imprez, reklamują nuty, na brak gotówki pewnie nie narzekają, a prasa nadal o nich pisze. Nie mam więcej wymagań