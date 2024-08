Na głośno zapowiadanym Top of the Top Sopot Festival wystąpiła masa gwiazd. Na scenie pojawili się m.in. Sarsa, Natalia Nykiel, Bovska, Kayah, Lady Pank, Kwiat Jabłoni oraz Wilki. Jednak to występ Sylwii Grzeszczak szczególnie rozgrzał publiczność. Jej występ skomentowała nawet Doda. Jak oceniła show, które dała jej koleżanka z branży?

Reklama

Doda zwróciła uwagę na występ Sylwii Grzeszczak w Sopocie

Sylwia Grzeszczak porwała sopocką publiczność swoim występem. Fani bawili się do jej najpopularniejszych kawałków i nie szczędzili komplementów w sieci. Wokalistka niewątpliwie była największą gwiazdą poniedziałkowego wydarzenia. Wygląda na to, że Sylwia Grzeszczak zachwyciła nie tylko publikę. Pod wrażeniem jej występu jest też Doda. Wokalistka zabrała głos i wyraziła słowa uznania dla młodszej koleżanki z branży.

Piotr Matusewicz/East News

Świetny show! – napisała na naszym profilu Doda.

Podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festivalu zabrakło Dody, ale widocznie śledziła poczynania kolegów z branży przed telewizorem. Podobnie, jak fani Sylwii Grzeszczak również zdecydowała się zostawić jej komplement i docenić przygotowania do show.

Pawel Wodzynski/East News

Występ Grzeszczak przypadł do gustu również Sandrze Hajduk, która postanowiła publicznie pochwalić talent i umiejętności wokalistki.

Sylwia Grzeszczak to jest nasze dobre narodowe, proszę Państwa – napisała na Instagramie.

Wokalistka od lat cieszy się olbrzymia sympatią widzów, a jej występy odbijają się szerokim echem w sieci. Ostatnio furorę w internecie robi stare nagranie Sylwii Grzeszczak z castingu do "Idola", chociaż prawie 20 lat temu odpadła z programu w fazie grupowej, udowodniła, że jej głos broni się sam. Najlepszym tego dowodem są jej festiwalowe koncerty, takie jak ten podczas Top of the Top Sopot Festivalu.

Zobacz także

Fot. Piotr Matusewicz/East News,

Śledzicie Top of the Top Sopot Festival? Impreza trwa od 19 do 22 sierpnia 2024 roku.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak po występie w Sopocie zwróciła się do fanów. Nie mogła tego przemilczeć