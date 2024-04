"Love Island" zgromadziło w tym sezonie wielu fanów. Internauci bacznie obserwują losy uczestników i sumiennie komentują ich zachowania w programie. Najbardziej kontrowersyjną parą tego sezonu okazali się Oliwia i Adrian, którzy właśnie opuścili Wyspę Miłości. Nie uwierzycie, jak skomentowała to Doda!

Doda wymownie o Adrianie i Oliwii z "Love Island"

Nie jest tajemnicą, że Doda w wolnym czasie uwielbia oglądać programy rozrywkowe a już szczególnie "Wyspę miłości", o czym opowiadała niejednokrotnie. Któregoś razu nawet sama pojawiła się na "Love Island", aby porozmawiać z uczestnikami 7. edycji show. Odcinek z jej udziałem bił rekordy popularności, a po jego emisji ciągle była pytana, czy sama nie chciałaby zostać prowadzącą.

Również teraz Doda bacznie obserwuje poczynania uczestników "Love Island" i co chwilę wyraża swoje opinie w komentarzach na profilu show. Ostatnio Doda dodała wymowny komentarz do zachowania Dana, Oliwii i Adriana. Nie zostawiła na nich suchej nitki. W ostatnim odcinku z programu "Love Island" odpadli Oliwia i Adrian, którzy niejednokrotnie podpadli widzom swoim zachowaniem. Wygląda na to, że Doda również nie była fanką tej pary, ponieważ w komentarzu pod postem profilu @loveislandwyspamilosci napisała dosadnie:

Alleluja - napisała wokalistka.

Warto zaznaczyć, że nie tylko Doda cieszyła się z odejścia Adriana i Oliwii z willi. Internauci również nie kryli zadowolenia:

Jejku wreszcie! Ile można!

Czy to możliwe żeby za jednym razem pozbyć się dwóch szarańczy?!

Doda ogląda nie tylko "Love Island". Ostatnio okazało się, że śledzi również losy gwiazd w programie "Taniec z Gwiazdami". Na jej słowa uznania mogła liczyć Królowa, czyli Dagmara Kaźmierska a jej komentarze niezmiennie budzą poruszenie w sieci.

