Za nami piąty odcinek piątej edycji "The Voice of Poland". Skończył się etap tzw. przesłuchań w ciemno. Na castingach do tej pory pojawiło się kilka wybitnych solistów, o których zaciekle walczyli wszyscy jurorzy. Dużo emocji wywołali również ci, którzy nie dostali się do kolejnych etapów. Przypomnijmy: The Voice: Michalina zadziwiła jurorów. Byli pewni, że jest chłopakiem

Na scenie jako pierwsza pojawiła się dziś Iga Kozacka, która zachwyciła wszystkich trenerów poza Justyną Steczkowską. Choć solistka bardzo się stresowała, trenerzy dobrze ocenili jej występ. Trafiła do grupy Edyty Górniak. Kolejną zawodniczką była Justyna Zuba. Dziewczyna wykonała trudny utwór Adele. Znalazła się w grupie do Tomsona i Barona. Następnie na scenie pojawiła się Marta Fedyniszyn, o którą walczyli Edyta i Marek Piekarczyk. Wspólny występ z jurorką przekonał ją do wyboru diwy.

Kolejną solistką była Marta Wronka, która powaliła na kolana wszystkich trenerów poza Edytą. Choć panowie bardzo przekonywali Martę, żeby trafiła do ich drużyn, solistka postawiła na Justynę.

Byłam przekonana, że ona jest zakochana w Marku, dlatego nic nie mówiłam - mówiła Steczkowska

Do grupy Marka trafiła za to Monika Lewczuk, była modelka. Następną solistką była Agnieszka Twardowska. Po raz pierwszy odwrócili się wszyscy trenerzy. Dziewczyna oczarowała publiczność, a walka o nią była bardzo zacięta:

Edyta: Agnieszka, nie masz wyjścia, musisz przyjść do mojej klasy. Justynka, czemuś ty się odwróciła, cholera jasna!

Justyna: Zrobiłam ci na złość, ponieważ wszyscy wiedzą, że... kocham Cię. Edi, musisz mi przybić piątkę. Czy media to widzą i się nie wstydzą, że piszą takie rzeczy? Śpiewałaś tak pięknie, wzruszyłaś mnie.

Wybór nie mógł być inny - Agnieszka trafiła do Justyny. Weronika Bochat zachwyciła za to i Justynę i Marka. Wybrała jednak Piekarczyka. Kolejnym uczestnikiem był Przemek Radziszewski, którego doceniła tylko Steczkowska i to do jej klasy trafił. Solista może być znany wszystkim z konkurencyjnego show - Must Be The Music. Następną uczestniczką była Karolina Wojdat, która trafiła do drużyny Marka. Natalia Bajak spodobała się wszystkim trenerom, jednak po ostrej walce, solistka wybrała grupę członków Afromental. Ostatnim uczestnikiem był Alan Cyprysiak. Odwrócili się Edyta i Marek, chłopak uległ jednak urokowi diwy.

W następnym odcinku czekają nas bitwy. Wśród zaproszonych gości będzie m.in. Margaret oraz Grzegorz Markowski.

Macie już swoich faworytów?

Lista uczestników piątego odcinka:

Edyta Górniak: Iga Kozacka, Marta Fedyniszyn, Alan Cyprysiak

Justyna Steczkowska: Marta Wronka, Agnieszka Twardorowska, Przemek Radziszewski

Marek Piekarczyk: Monika Lewczuk, Weronika Bochat, Karolina Wojdat

Tomson i Baron: Justyna Zuba, Natalia Bajak

