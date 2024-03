Justyna Steczkowska bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej i do tej pory była związana z Telewizją Polską, gdzie przez sześć edycji zasiadała w fotelu jurora w "The Voice of Poland". Teraz to się może zmienić, bo pojawiły się informacje, że artystka zamierza przejść do Polsatu. Trwają już negocjacje...

Justyna Steczkowska będzie nową gwiazdą Polsatu?

O Justynie Steczkowskiej ostatnio było głośno w kontekście polskich preselekcji do konkursu Eurowizji. Ostatecznie artystka zajęła drugie miejsce, co spotkało się z niezadowoleniem ogromnej części fanów konkursu. Teraz okazuje się, że poważne zmiany mają nastąpić też w "The Voice Poland" i nie tylko zmieni się studio, ale również jurorzy i prowadzący, a na giełdzie nazwisk nie pojawia się ani Justyna Steczkowska, ani Edyta Górniak. Tymczasem "Świat Gwiazd" informuje, że Justyna ma już negocjować dla siebie warunki w formacie "Must be the music", który ma wrócić na antenę w odświeżonej wersji:

Justyna osobiście negocjuje swój udział w 'Must be the music', o czym doskonale wiedzą osoby z jej otoczenia i bardzo jej kibicują. Świetnie odnalazła się w jury 'The Voice', ale teraz chciałaby spróbować czegoś nowego. Jako jurorka powracającego hitu zaczęłaby świętować 30-lecie swojej kariery. To byłoby niezłe ukoronowanie trzech dekad przekazał informator portalowi Świat Gwiazd

Programy typy talent show cieszą się niesłabnącą popularnością, dlatego nie byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby Polsat faktycznie wracał do formatu "Must be the Music". Na początku w jury zasiadali: Elżbieta Zapendowska, Kora, Adam Sztaba i Wojciech "Łozo" Łozowski. Jest już pewne, że w odświeżonym formacie na fotelach jurorskich zobaczylibyśmy inne gwiazdy i jak donosi plotek.pl na liście są już takie nazwiska, jak Doda czy Igor Herbut z zespołu LemOn, który właśnie w tym programie zaczynał karierę. Czyżby teraz do tej listy dołączyła też Justyna Steczkowska?

Chcielibyście zobaczyć Dodę i Justynę Steczkowską w jednym programie? To byłoby spore wyzwanie, choć jak wiadomo konflikt między piosenkarkami jest już dawno zażegnany.

