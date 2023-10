Przed nami 14. edycja "The Voice of Poland" w TVP 2. W roli trenerki już po raz szósty zobaczymy Justynę Steczkowską. W rozmowie z Party.pl gwiazda opowiedziała nam, co trzeba zrobić, by podbić serca trenerów, publiczności oraz widzów i wygrać muzyczne show. Nie jest to łatwa sprawa:

Reklama

Ja zawsze mówię w swojej drużynie, że najważniejsze zrobić sobie z tego czasu zabawę i nie mieć zbyt wielkich oczekiwań, żeby nie mieć potem zawodów - tłumaczy nam diwa.

Co jeszcze zdradziła?

Steczkowska o szczegółach nowego "The Voice of Poland 14"

Swoją karierę w "The Voice of Poland" zaczynały wielkie gwiazdy polskiej sceny - m.in. Natalia Nykiel, Sarsa, Mateusz Ziółko czy Ania Karwan. Warto jednak zaznaczyć, że czasami nawet i wygrana nie pomaga w rozwoju kariery, na co uwagę zwraca Justyna Steczkowska, wieloletnie trenerka:

Nie wszyscy mogą być na szczycie, bo tak wygląda szczyt - jest tam wąsko. To piękna przygoda życia, bez względu jak się skończy, warto wyciągnąć z niej to co najlepsze. [...] Trzeba mieć swoje własne utwory lub przynajmniej pomysł na siebie - mówi nam wokalistka.

A co w roli jurorki jest dla Justyny Steczkowskiej najtrudniejsze? Posłuchajcie!

Reklama

Zobacz także: Justyna Steczkowska w odważnym stroju na planie "The Voice of Poland". Fani oniemieli