Dopiero co ruszyły pierwsze castingi do piątej edycji "The Voice", a program zdominował doniesienia prasowe ostatnich kilku tygodni. Wszystko za sprawą obecności w programie dwóch wielkich gwiazd - Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Media rozpisują się o domniemanym konflikcie wokalistek i sposobach, którymi producenci próbują je nakłonić do utrzymania bardziej przyjaznych relacji. Przypomnijmy: Górniak otrzymała podwyżkę za polubienie Steczkowskiej? Jest oficjalny komentarz

W sieci zadebiutowały właśnie oficjalne zdjęcia jurorów show i oczywiście najwięcej komentarzy wzbudziły fotki Edyty i Justyny. Przed startem programu spodziewano się, że obie postawią na elegancki wizerunek wielkich diw, tymczasem sytuacja wygląda nieco inaczej. Od takiej stylistyki zupełnie odcina się Górniak, która pozuje z groźną miną i męskim garniturze. Steczkowska zaś pozostaje wierna zjawiskowym kreacjom, do których już nas przyzwyczaiła.

Która wypadła lepiej? Oficjalne zdjęcia promocyjne poniżej: