Już w najbliższą sobotę odbędzie się wielki finał 14. edycji "The Voice of Poland", w którym jeden z uczestników zdobędzie tytuł najlepszego głosu w Polsce oraz możliwość podpisania kontraktu płytowego na 50 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko — na scenie pojawią się zagraniczne gwiazdy, których przeboje są znane na całym świecie. Wiecie, o kogo może chodzić?

Finał "The Voice of Poland": To oni będą gwiazdami wieczoru

"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych muzycznych formatów, który wzbudza niemałe emocje. W finale programu zobaczymy Maję Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Jana Górkę z drużyny Lanberry, Antoniego Zimnala z drużyny Marka Piekarczyka, i Becky Sangolo z drużyny Tomsona i Barona. Nie jest jednak tajemnicą, że fani "The Voice of Poland" są wściekli po ćwierćfinale, ponieważ odpadł ich faworyt — Damazy Wachuła.

W finale uczestnicy zaśpiewają ze swoimi trenerami zagraniczne oraz polskie przeboje i zaprezentują swoje single, które po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć w minioną sobotę. Na scenie pojawią się również wyjątkowe gwiazdy, a jednym z nich będzie zwycięzca 13. edycji "The Voice of Poland" - Dominik Dudek.

Dominik Dudek "The Voice" materiały prasowe

W trakcie finału wystąpi również Justyna Steczkowska, która wykona swój najnowszy singiel. Ale to nie koniec niespodzianek na ten wieczór. Na scenie "The Voice of Poland" również wystąpi Rea Garvey były lider formacji Reamonn, który zaśpiewa wielki przebój "Supergirl" oraz swój najnowszy singiel.

Rea Garvey materiały prasowe

To jednak niejedyna zagraniczna gwiazda, która zaszczyci nas swoim występem. Tego wieczoru zobaczymy również jednego z najpopularniejszych duńskich artystów — Chrisophera. To właśnie on jest odtwórcą głównej roli w cieszącym się wielką popularnością netfliksowym filmie "Piękne Życie".

