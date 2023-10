Sobotni odcinek "The Voice of Poland" może przynieść widzom muzyczne objawienie. Wszystko za sprawą występu jednej z uczestniczek show, który podbił serca trenerów. Mowa o Basi Błaszczyk, która zaprezentowała utwór "Kochaj mnie" Zbigniewa Wodeckiego. Pod wielkim wrażeniem umiejętności kobiety była Justyna Steczkowska. Wokalistka porównała Basię Błaszczyk do legendarnej Magdy Umer. Co czeka nas w nadchodzącym odcinku programu?

"The Voice of Poland": Występ Basi Błaszczyk zachwycił trenerów

Najnowsza edycja "The Voice of Poland" cieszy się sporym zainteresowaniem widzów. Warto przypomnieć, że w tej odsłonie pojawiły się nowe zasady. Z produkcji odeszła Małgorzata Tomaszewska, która spodziewa się dziecka. Tym razem skład trenerów pozostał bez zmian. Swoje drużyny w 14. sezonie programu prowadzą Lanberry, Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron.

W sobotę 23 września widzowie będą mogli zobaczyć Basię Błaszczyk, która wystąpiła przed trenerami. Uczestniczka nie tylko zaśpiewała, ale także zagrała na fortepianie "Kochaj mnie" Zbigniewa Wodeckiego. Pod wrażeniem jej talentu byli Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska, którzy odwrócili swoje czerwone fotele. Pod adresem kobiety padły znaczące słowa uznania i nobilitujące porównanie.

Dla mnie jesteś współczesną Magdą Umer, cudeńkiem. Po prostu masz 100 procent Basi w Basi. Magda Umer ma taki talent w sobie, że po prostu, jak gdyby nie działo się nic i działo się wszystko w każdym dźwięku, który wydobywała z siebie — powiedziała Justyna Steczkowska tuż po występie Basi Błaszczyk.

Ta wypowiedź spotkała się z żywą reakcją innych gwiazd. Głos zabrał Tomson, który nie ukrywał sporych emocji. Co sądzi na temat porównania, na które zdecydowała się Justyna Steczkowska?

Aż dostałem ciar! — wyznał.

Co wiemy o Basi Błaszczyk, która zaimponowała trenerom? Uczestniczka pasjonuje się muzyką od dziecka, a ta towarzyszy jej niemal każdego dnia. W centralnej części domu kobiety znajduje się fortepian, na którym umie grać każdy członek jej rodziny. Ojcem Basi jest Bolesław Błaszczyk — wiolonczelista występujący w kabaretowym kwartecie Grupa MoCarta. Bracia uczestniczki także zostali muzykami.

Basia Błaszczyk jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończyła wokalistykę estradową. Na co dzień uczestniczka "The Voice of Poland" pracuje jako nauczycielka wokalu. Artystka śpiewała także w chórkach Bovskiej oraz Lanberry podczas rozdania nagród Fryderyki 2023. Tuż przed emisją show kobieta wzięła ślub ze swoim wieloletnim partnerem.

Występ Basi Błaszczyk będziecie mogli zobaczyć w sobotę 23 września o godzinie 23:00 w TVP2. Oglądajcie, jeśli chcecie dowiedzieć się, czyją drużynę wybrała uczestniczka produkcji muzycznej. Najnowsza edycja zdążyła już wywołać niemałe kontrowersje. Ostatnio uczestnik "The Voice of Poland", któremu widzowie zarzucili ustawkę, wydał oświadczenie.

