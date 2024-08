Kilka tygodni temu media obiegła wieść, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie są już razem. Od tamtej pory fani zastanawiają się, czy serce pięknej aktorki jest już zajęte, jednak ona sama nie ma w zwyczaju dzielić się takimi szczegółami z życia prywatnego od razu. Niemniej jednak fani zauważyli, że w ostatnim czasie gwiazda chętnie publikuje kadry z innym przystojnym aktorem, tym samym pokazując, że to właśnie z nim spędza teraz dużo czasu. Tym razem pojawiło się zdjęcie z kolacji!

Julia Wieniawa na kolacji ze znanym aktorem

O rozstaniu Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego dowiedzieliśmy się w połowie czerwca br. Była para nie zdradziła jednak dokładnych przyczyn zakończenia związku, jednak widać było, że dla aktorki nie jest to łatwy temat. Mimo to dalej prężnie działa na polu zawodowym, a my co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach.

W ostatnim czasie jednak gwiazda publikuje też sporo kadrów, na których widzimy, jak spędza czas ze znanym polskim aktorem. Tym razem pochwaliła się zdjęciem z kolacji!

Instagram/Julia Wieniawa

A mowa o Macieju Musiałowskim! Jak jednak wiadomo, ta dwójka przyjaźni się od lat i razem zrealizowała już wspólnie kilka fantastycznych zawodowych projektów. Teraz również pracują nad czymś nowym, o czym Julia Wieniawa niedawno informowała.

Wasza ulubiona para wraca - pisała jakiś czas temu Julia Wieniawa, publikując przy tym zdjęcie z Maciejem Musiałowskim, na którym widzieliśmy, jak studiują scenariusze

Przyjaźń Julii Wieniawy i Macieja Musiałowskiego trwa w najlepsze i owocuje kolejnymi, fantastycznymi projektami zawodowymi. Póki co nie wiadomo zatem, czy ktoś zajął już serce pięknej aktorki po rozstaniu z Nikodemem Rozbickim. Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć 25-letniej gwieździe wszystkiego dobrego zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym!

