Sandra Kubicką jest jedną z najbardziej lubianych celebrytek w Polsce, którą obserwuje prawie milion osób na Instagramie. Modelka jednak nie spoczywa na laurach i wciąż angażuje się w nowe projekty, a jej kolejny pomysł pokochali fani. 29-latka postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i zrobić coś innego. Nie mamy wątpliwości, że to będzie wielki hit!

Sandra Kubicka podzieliła się radosną nowiną. Fani są zachwyceni

To był wyjątkowy rok dla Sandry Kubickiej. W maju modelka i jej partner Alek Baron przywitali na świecie swojego pierwszego synka, któremu dali na imię Leonard. Kilka tygodni wcześniej para stanęła na ślubnym kobiercu, ale nie od razu podzielili się z fanami tą radosną nowiną. 29-latka jako świeżo upieczona mama kwitnie z dnia na dzień i widać, że spełnia się w nowej roli. To nie oznacza również, że całkowicie zawiesiła swoją pracę — nadal pracuje nad ciekawymi projektami i zostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ostatnio Sandra Kubicka i Alek Baron przekazali radosną nowinę, którą była trzecia rocznica ich związku. Na 24. urodzinach Wizażu celebrytka została zapytana o kolejne plany związane z kanałem na You Tubie i choć ma pewne obawy, to chce dać temu szanse.

Są tutaj takie youtuberki, które mają gigantyczne konta, ja nie wiem, co ja robię i czy ja w ogóle dobrze to robię, po prostu będę gadać, będę sobą trochę więcej niż na Instagramie i może będzie śmiesznie — powiedziała Sandra Kubicka.

Co więcej, zdradziła Sandra Kubicka? Dlaczego postanowiła założyć konto na You Tubie? Na te i wiele więcej pytań odpowiedziała w naszym materiale wideo powyżej.

Natomiast cały wywiad z Sandrą Kubicką znajduje się poniżej.

