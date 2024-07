Julia Wieniawa ma za sobą niełatwy czas, wywołany rozstaniem z Nikodemem Rozbickim. Odbiorcy im kibicowali i wierzyli, że artystka w końcu odnalazła tego jedynego. Niestety, relacja rozpadła się, a sama Julia nie była w stanie ukryć, że bardzo to przeżyła. Teraz przybyła do internautów z nie lada nowiną!

Reklama

Julia Wieniawa oficjalnie ogłosiła wielki powrót

Największą popularność przyniosła jej rola w "Rodzince.pl", jednak Julia Wieniawa może pochwalić się naprawdę imponującym dorobkiem artystycznym w wielu popularnych produkcjach na małym i dużym ekranie. Choć nie rezygnuje z aktorstwa, ostatnio 25-latka stara się przede wszystkim rozwijać swoją karierę muzyczną, a niedawno wydała nawet nowy singiel.

W międzyczasie pozostaje w stałym kontakcie z fanami, z którymi dzieli się najważniejszymi momentami. Kilka tygodni temu przyparta do muru wyjawiła, że rozpadł się jej związek z Nikodemem Rozbickim, co bardzo przeżyła. By jakoś przepracować rozstanie, Julia udała się na wakacje w towarzystwie przyjaciółek, a po powrocie zdecydowanie nie ma czasu na rozpamiętywanie!

Instagram / juliawieniawa

Wieniawa pokazała się w towarzystwie innego znanego aktora, Maćka Musiałowskiego i oficjalnie potwierdziła, że wracają razem na plan i rozpoczynają pracę nad nowym projektem!

Wasza ulubiona para wraca na właściwe tory

Julia Wieniawa z Maciejem Musiałowskim Instagram@juliawieniawa

Na ten moment niewiele wiadomo o tym, nad czym pracują, choć znając tę dwójkę możemy spodziewać się czegoś naprawdę ciekawego. Już niejednokrotnie bowiem mieliśmy okazję zobaczyć Julię i Maćka razem na scenie czy na ekranie i za każdym razem, już na pierwszy rzut oka, biła od nich wyjątkowa więź. Trudno się dziwić, że fani są podekscytowani ich ponowną współpracą.

Zobacz także

Can’t wait efektów!

Juls & Maciej kocham, czekam na ten duet

Zdecydowanie fav couple

Uwielbiam wasz duet

Również i my nie możemy się doczekać, aż zobaczymy efekty ich pracy.

Reklama

Zobacz także: Nowe szczegóły ślubu Roxie i Kevina. Goście nie wiedzą, gdzie się odbędzie. A to już za miesiąc!