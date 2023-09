Kilka miesięcy temu film "Kler" wstrząsnął opinią publiczną w Polsce. Wojciech Smarzowski w swojej głośnej produkcji pokazał ciemną stronę księży, którzy często pławią się w luksusie i w tajemnicy żyją w związkach z kobietami lub mężczyznami. Film wywołał ogromne emocje i stał się prawdziwym hitem- "Kler" bił w kinach prawdziwe rekordy popularności. Teraz jeszcze większe emocje wywołuje głośny dokument Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" . W filmie o problemie pedofilii w polskim kościele poznajemy historie księży i ich ofiar, które po latach opowiedziały o swoim dramacie. Jak dzieło Tomasza Sekielskiego i jego brata ocenia Wojciech Smarzowski? Wojciech Smarzowski zachwycony filmem braci Sekielskich Wojciech Smarzowski w rozmowie z portalem onet.pl nie ukrywa, że jest zachwycony filmem braci Sekielskich. Co więcej, reżyser chciałby, żeby dokument "Tylko nie mów nikomu" był nominowany do Oscara! W przypadku mojego filmu to jest fikcja, co prawda zbudowana na bazie prawdziwych wydarzeń, ale jednak fikcja. Tymczasem tutaj mamy konkretne wizerunki duchownych, widzimy konkretnych biskupów. To nie jest wymyślone, dlatego ma zupełnie inną siłę rażenia- powiedział w rozmowie z onet.pl. To jest wielki, ważny, potrzebny film; mam nadzieję, że będzie naszym kandydatem do Oscara. Reżyser zdradził przy okazji, że wysłał Tomaszowi Sekielskiemu wiadomość z gratulacjami. Wojciech Smarzowski mówi wprost, że jest poruszony filmem "Tylko nie mów nikomu". Ja swój film nazwałem "kroplą, która drąży skałę". Film Sekielskiego to już jest strumień!- ocenił reżyser. Przypominamy, że film "Tylko nie mów nikomu" można obejrzeć za darmo na...