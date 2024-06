Nikodem Rozbicki obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie szlifuje swój warsztat aktorski. Wyjazd za ocean oznaczał dla aktora związek na odległość z jego ukochaną Julią Wieniawą. Mimo że aktor przyjechał w lutym do Polski, by wspierać Julię w ważnym dla niej wydarzeniu, to nie mógł liczyć na jej obecność w dniu swoich urodzin. Mimo to nie narzekał na samotność.

Nikodem Rozbicki świętuje urodziny w gronie nowych koleżanek. Na próżno szukać tam Julii Wieniawy

Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa uchodzą za jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Para zaczęła być ze sobą w 2020 roku i na swoim koncie mają już jedno głośne rozstanie, po którym postanowili dać sobie kolejną szansę. W ostatnim czasie na próżno jednak szukać ich wspólnych fotografii, gdyż aktor od kilku miesięcy mieszka w Stanach Zjednoczonych. 32-latek w lutym przyleciał do ukochanej, by choć na chwile ją zobaczyć, jednak w ostatnim czasie fani zastanawiają się, czy są jeszcze razem, bowiem Julia nie pojawiła się na urodzinach swojego chłopaka!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki Artur Zawadzki/REPORTER

Nikodem Rozbicki pochwalił się w mediach społecznościowych, jak spędzał swoje 32. urodziny. Aktor nie narzekał w tym dniu na samotność i jak widać na fotografiach, towarzyszyła mu spora liczba nowych koleżanek. Nikodem pochwalił się, że ten wyjątkowy czas spędził w luksusowym hotelu w Hollywood, gdzie bawił się w gronie bliskich mu osób. Na zdjęciach na próżno szukać jednak jego dziewczyny - Julii Wieniawy.

Instagram/Nikodem Rozbicki

Oprócz nowych koleżanek Nikodemowi Rozbickiemu towarzyszyła w dniu urodzin znana aktorka, która chętnie pozowała w ramionach 32-latka. Nie jest to jednak Julia Wieniawa, a Alicja Bachleda-Curuś. Myślicie, że Julia ma o co być zazdrosna? Zastanawiające jest również, to, że gdy Nikodem przyleciał do Polski na majówkę, Julia postanowiła wyjechać z przyjaciółmi. Od pewnego czasu pod zdjęciami Rozbickiego nie pojawiają się "lajki" od Wieniawy. Myślicie, że są jeszcze razem?

