Jakiś czas temu Julia Wieniawa zdradziła, że wystąpi na pokazie L’Oreal w ramach paryskiego Tygodnia Mody. To druga Polka (wcześniej ten zaszczyt miała Joanna Horodyńska), która miała okazję przejść po wybiegu prestiżowej imprezy modowej w stolicy Francji. Marzenie celebrytki spełniło się w poniedziałek, 23 września. Na imprezie spotkała wiele międzynarodowych gwiazd: Heidi Klum, Evę Longorię, Carę Delevingne, Kendall Jenner czy Jane Fondę.

Po imprezie L’Oreal podczas Tygodnia Mody w Paryżu Julia Wieniawa opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podziękowała fanom za wsparcie i dała wyraz temu, jak bardzo cieszy się po pokazie. Influencerka przyznała, że właśnie spełniło się jej marzenie z dzieciństwa. Polska gwiazda, która powtórzyła sukces Joanny Horodyńskiej, nie kryje dumy.

I did it (ang. zrobiłam to). Nadal nie dowierzam… dziękuję L’Oreal za wszystko! To spełnienie największych marzeń małej Julci. Dziękuję za wasze wsparcie, kochani. Jestem z siebie dumna. Jestem tego warta

– napisała na Instagramie.