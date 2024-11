Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek i ma za sobą tłum fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą każdy jej ruch. Tym razem aktorka zaskoczyła swoich odbiorców metamorfozą, na którą spontanicznie się zdecydowała. 25-latka od razu pochwaliła się efektem, a my nie możemy oderwać od niej wzroku!

Julia Wieniawa przeszła spektakularną metamorfozę! Fani zachwyceni: "Omg petarda"

Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej pracowitych osób w polskim show-biznesie i może pochwalić się wieloma sukcesami m.in. tym, że pojawiła się na wybiegu obok Kendall Jenner czy samej Jane Fondy. 25-latka jest też bardzo aktywna w sieci, a na Instagramie zebrała ponad dwa miliony wiernych fanów, do których regularnie się odzywa. Ostatnio aktorka chwaliła się wyjazdami na Bali i do Meksyku, gdzie większość czasu spędzała na świeżym powietrzu. Po powrocie do kraju Wieniawa postanowiła udać się do fryzjera, aby zregenerować swoje włosy po długiej ekspozycji na słońce. Wówczas nie planowała takiej metamorfozy...

Przyszłam na odświeżanie włosów po indonezyjsko-meksykańskich przygodach myślę, że potrzebują nawilżenia i jakiejś pielęgnacji po takiej długiej ekspozycji na słońce. Może też odświeżymy kolorek, jakieś pasemka? Zobaczymy... Powiedziałam Marcie, rób co chcesz - zapowiedziała Julia, relacjonując wizytę u fryzjera.

Wieniawa oddała swoje włosy w ręce eksperki i początkowo sama nie wiedziała, co ma myśleć, o tym, co ma na głowie.

Omg nie wiem, co o tym myśleć. Dałam Marcie wolną rękę i zrobiłyśmy dla funu bordowe pasemka - zdraziła zawstydzona Wieniawa.

Po dłuższej chwili namysłu nowy look przypadł najwyraźniej piosenkarce do gustu, ponieważ, dodała na swój Instagram nowe zdjęcie i zapytała fanów o ich zdanie na temat nowej fryzury.

new hair, don’t care. Jak Wam się podobają? To mój pierwszy raz zabawy z kolorem. Jak na mnie to wielkie szaleństwo - napisała Wieniawa.

Obserwatorzy byli jednogłośni i od razu zaczęli zachwycać się nowymi włosami Julii.

No i pięknie!!! Jest pazur!. Sama ostatnio zrobiłam zmianę na rudy, znam tą chęć na zmiany

Łał, ale wyglądasz przepięknie i ci bardzo pasują

Omg, petarda, bardzo ci pasują. Pięknie wyglądasz Julia

Totalna odmiana, stylowo! Jak prawdziwa diva - piszą zachwyceni.

Również Julii "Maffashion" Kuczyńskiej, metamorfoza młodszej koleżanki bardzo przypadła do gustu i napisała wprost:

Extra!

A Wam jak się podoba Julia w takim wydaniu? Podzielacie słowa jej fanów?

