Zaledwie kilka tygodni temu Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a teraz na ich profilach na Instagramie pojawił się wyjątkowy kadr, pod którym od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani pary są zachwyceni i gratulują Kornelii i Markowi.

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali wyjątkowe zdjęcie

Kornelia i Marek poznali się w dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i są idealnym przykładem na to, że w programie TVN można znaleźć prawdziwą miłość. Fani od samego początku podejrzewali, że ta para ma szansę na szczęśliwe zakończenie i tak też się stało- w wielkim finale Kornelia i Marek ogłosili, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. Od tamtej pory zakochani chętnie pokazują, co u nich słychać, a zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub kościelny. Kornelia zachwyciła wówczas swoim wyglądem w długiej sukni ślubnej, a Marek zadał szyku w eleganckim garniturze. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych było widać, że młoda para jest naprawdę bardzo szczęśliwa.

Teraz, kilka tygodni po ślubie kościelnym, na profilach Kornelii i Marka pojawił się wyjątkowy kadr. Fani od razu ruszyli z komentarzami, pojawiły się gratulacje.

Super kochani, wszystkiego najlepszego dla Was

Gratulacje za wytrwałość i danie sobie szansy na miłość

Piękne zdjęcie!

Gratulacje czytamy w komentarzach.

Tylko spójrzcie na zdjęcie, które wywołało tyle emocji wśród internautów!

Do sieci trafił piękny kadr z sesji ślubnej Kornelii i Marka. Na zdjęciu widać ogromną miłość jaka połączyła parę, która poznała się w wielkim hicie TVN. Przypominamy, że ostatnio Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali również wzruszające nagranie ze ślubu, a fani pisali do nich wprost: "przywracacie wiarę w to, że wielka miłość istnieje i ma sens".

Myślicie, że wkrótce zakochani opublikują więcej kadrów ze ślubu kościelnego i wesela? My już czekamy na kolejne fotki z byłymi uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Kto wie, być może uczestnicy najnowszej edycji programu TVN podzielą losy Kornelii i Marka i również zdecydują się kontynuować swoje małżeństwa? Przypominamy, że w dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ekspertki połączyły w pary: Agatę i Piotra, Joannę i Kamila oraz Agnieszkę i Damiana. Chociaż program wciąż trwa to wydaje się, że fani są już pewni, że Agnieszka i Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą razem po programie. Oglądacie najnowszą edycję programu i kibicujecie uczestnikom?