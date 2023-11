Kilka lat temu życie miłosne Piotra Żyły stało się obiektem zainteresowania mediów i fanów, którzy nie kryli zaskoczenia rozpadem jego małżeństwa z Justyną Żyłą. Niestety, para rozwiodła się w 2018 roku, a skoczek narciarski szybko znalazł nową partnerkę. Wygląda na to, że u boku Marceliny Ziętek Piotr Żyła odnalazł spełnienie i szczęście. Teraz ukochana sportowca opublikowała wymowny post, w którym ... pisze o szczęściu!

Ukochana Piotra Żyły podzieliła się swoim szczęściem. W komentarzach zachwyty

Odkąd Piotr Żyła potwierdził związek z Marceliną Ziętek, skoczek narciarski znalazł się pod ostrzałem fanów i paparazzi, którzy szukali sensacji w nowej relacji sportowca, w którą wszedł niedługo po rozwodzie z żoną, Justyną. Teraz jednak wydaje się, że medialny szum nieco ucichł, a para może prowadzić spokojne życie, daleko od sensacji i plotek.

Marcelina Ziętek jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie często publikuje nowe wpisy, kibicuje ukochanemu i dzieli się osobistymi refleksjami. Nie inaczej stało się tym razem, gdy dziewczyna Piotra Żyły opublikowała zdjęcie z rajskiego Cypru, które opatrzyła refleksyjnym, wymownym cytatem.

Szczęście nie czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność szczęśliwymi - pisze Marcelina Ziętek.

Pod wpisem Marceliny Ziętek pojawiło się wiele komplementów i wyrazów zachwytu. Internautom najwyraźniej przypadło do gustu też motto, które zdecydowała się opublikować ukochana skoczka narciarskiego.

Cudownie Pani wygląda

Idealne słowa

To jest prawda!

Instagram @marceepan

Wygląda na to, że ukochana Piotra Żyły czuje się w obecnym związku naprawdę spełniona. Co ciekawe, miejsce pobytu pary nie jest przypadkowe - to właśnie na Cyprze odbywa się aktualnie zgrupowanie polskiej kadry skoczków, którzy przygotowują się do startującego już 25 listopada Pucharu Świata 2023/24.

Czekacie już na wyniki tego konkursu?

