Dziś pomiędzy uczestnikami "Hotelu Paradise" doszło do ostrej wymiany zdań. Ania skonfrontowała się z Adamem, zarzucając mu, że nie lubi jej i ma do niej uprzedzenia, które sam sobie wytworzył. Adam z kolei twierdził, że to Ania specjalnie wprowadza nieprzyjemną atmosferę i zarzuca mu to, że skrzywdził Martynę z premedytacją. Padły gorzkie słowa:

"Ty śmieciu" - nie za ostro?

Zobacz także: Jak Martyna Kondratowicz z "Hotelu Paradise" wyglądała przed operacjami? Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Kłótnia Ani i Adama z "Hotel Paradise"

Ania i Adam zdecydowanie nie złapali nici porozumienia. Uczestniczka wygarnęła aktualnemu partnerowi Violi, że jej nie lubi i wymyślił sobie o niej wyobrażenie, które nie jest zgodne z prawdą. Adam z kolei uważa, że Ania specjalnie nakręca kłótnie, ponieważ od początku zapowiadała, że namiesza:

Ty weszłaś tu ze słowami, że chcesz coś namieszać i cały czas to ciągniesz.

Ania postanowiła wypomnieć mu to, co zrobił Martynie i że podczas programu niejednokrotnie zdążył już zmienić partnerkę:

Wstydzę się, że nie powiedziałem od początku Martynie, że lubię Violę. - próbował się tłumaczyć.

Przy wymianie zdań Ani i Adama była obecna Martyna, którą ten temat dotknął:

Nie chciałam już tego słuchać, ja to wszystko zamknęłam i nie chce już tego ciągnąć. Zostałam wykorzystana ale nie chce Viola, żebyś się źle z tym czuła. - mówiła pozostałym uczestnikom

Ania nie odpuszczała Adamowi:

Dlaczego całowałeś Martynę?

Adam wyznał, że kierował się uczuciami, które mu wówczas towarzyszyły:

Bo to czułem. Nie chciałem jej wykorzystać. Tak czułem i tak zrobiłem. Wprowadzasz negatywną atmosferę.

Ania nie miała litości:

- Zniżyłam się do Twojego poziomu śmieciu!

- Nie mów do mnie śmieciu - zdenerwował się Adam.

Viola czuła się winna całej sytuacji, ponieważ bardzo lubi Martynę, a de facto to z jej powodu cierpi. Widząc łzy Martyny, postawę Adama i atmosferę w programie czuje się przytłoczona.

Zobacz także: Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise" wkrótce wróci do Polski. Modelka będzie musiała przejść kwarantannę!

Ania i Adam zdecydowanie nie polubili się na planie "Hotelu Paradise".

Instagram

W emocjonalnej kłótni padło wiele gorzkich słów. Czy uczestnikom uda się dogadać? Całą sytuację mocno przeżyły również Viola oraz Martyna.