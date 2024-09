Nie tylko brytyjskie media żyją najnowszym oświadczeniem księżnej Kate. W poniedziałek, 9 września przyszła królowa opublikowała obszerny wpis, w którym ujawniła, że zakończyła chemioterapię. Opowiedziała, jak przetrwała ostatnie dziewięć miesięcy i wspomniała o perspektywie powrotu do obowiązków. Kilka godzin później w mediach pojawiły się wieści w sprawie księcia Harry’ego i Meghan Markle. Internauci są wściekli.

Harry i Meghan atakowani po zapowiedzi nowego serialu dokumentalnego

W poniedziałek w mediach pojawiło się pilne oświadczenie księżnej Kate. Żona następcy tronu przekazała, że choć zakończyła chemioterapię, czeka ją jeszcze długa droga powrotu do zdrowia. Rodzinne nagranie, które dodała do wpisu, poruszyło fanów. Internauci tym bardziej nie mogli uwierzyć w to, co stało się kilka godzin później.

Sieć obiegło nagranie, z którym związani są Meghan Markle i książę Harry. Mowa o zapowiedzi „Polo” – nowego serialu dokumentalnego Netfliksa, opowiadającego o najlepszych zawodnikach tej dyscypliny. Produkcją serii zajęła się należąca do młodszego brata księcia Williama i jego żony spółka Archewell Production.

Meghan Markle, książę Harry Long Visual Press/ABACA/Abaca/East News

Jak przekazał serwis Daily Mail, nic nie wskazuje na to, by Meghan Markle i Harry zaplanowali ogłoszenie Netfliksa tak, by pokryło się z oświadczeniem księżnej Kate. Fani mają jednak nieco inne zdanie na ten temat. Wystarczy spojrzeć na komentarze.

Dziękuję za informację. Zapiszę w kalendarzu do pominięcia.

Hmm, a co powiecie na piękny film o rekonwalescencji, opublikowany dzisiaj przez księżną Kate?

Zero szacunku. Jak zwykle wybrali świetny moment.

księżna Kate Rex Features/East News

Nie zamierzam już oglądać niczego, co ma związek z Meghan i Harrym.

Na początku myślałem, że takie wiadomości publikowane zaraz po komunikatach royalsów to zbieg okoliczności. Teraz widzę, że to jest zaplanowane. Wstydźcie się, oboje.

Myślicie, że coś jest na rzeczy?

