9 września księżna Kate poinformowała, że zakończyła chemioterapię. W obszernym oświadczeniu przyszła królowa zaznaczyła, że nie jest jeszcze w pełni zdrowa i czeka ją dalsze leczenie. Wspomniała jednak, że nie może się doczekać, by w tym roku wziąć udział w kilku oficjalnych uroczystościach i pokazać się publicznie obywatelom. Do wpisu dołączyła poruszające nagranie rodzinne, na którym znaleźli się książę William, trójka ich dzieci oraz rodzice księżnej Walii. W czwartek, 12 września do mediów trafiły nowe zdjęcia następcy tronu z formalnego wydarzenia, które znów wywołało sensację.

Reklama

Książę William wywołał burzę w komentarzach po oświadczeniu Kate

Zaledwie kilka dni po pilnym oświadczeniu księżnej Kate jej ukochany mąż pojawił się na oficjalnej uroczystości, podczas której spotkał się z nowymi oficerami Roal Air Force. Książę William rozmawiał z wojskowymi, którzy właśnie ukończyli akademię RAF Cranwell i odebrali swoje dyplomy.

Następca tronu wywołał prawdziwą sensację tym, jak się zaprezentował. Mąż księżnej Kate oczywiście miał na sobie mundur podpułkownika, ale największe emocje wzbudził jego kilkudniowy zarost. Zazwyczaj książę Walii pokazywał się idealnie ogolony. Ostatnio jednak nieco zmienił wizerunek.

W komentarzach prawdziwe szaleństwo.

Książę William Cover Images/East News

W komentarzach prawdziwe szaleństwo:

Zobacz także

Z całym szacunkiem, Wasza Wysokość, książę Walii, zapierasz nam dech tą brodą. Proszę, zostaw ją.

Sprawdzam komentarze, żeby mieć pewność, że nie tylko mi się podoba broda!

Z brodą jest jeszcze przystojniejszy!

William musi zostawić ten zarost. Bardzo elegancki!

Książę William Rex Features/East News

Książę Walii jest przystojniejszy z brodą.

William z brodą to wszystko, czego potrzebuję.

Księciu Williamowi towarzyszyła lady Sarah McCorquodale, 69-letnia siostra zmarłej księżnej Diany. Kobieta okazała siostrzeńcowi wsparcie podczas ważnej ceremonii. Następca tronu wygłosił krotką mowę, w której przypomniał, jak ważną rolę odgrywają wojskowi w niepewnych czasach.

Książę William Cover Images/East News

To wydarzenie mogło mieć wymiar sentymentalny dla syna Karola III. W 2008 roku książę William brał udział w uroczystości w Cranwell, podczas której towarzyszyła mu księżna Kate. Wówczas byli jeszcze przed ślubem.

Reklama

Zobacz także: Harry i Meghan zrobili to zaraz po nagraniu Kate. „Zero szacunku”