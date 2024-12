Robert i Anna Lewandowscy po raz kolejny udowodnili, że ich sukcesy sportowe idą w parze z działalnością charytatywną. Para odwiedziła dzieci w jednym z polskich szpitali onkologicznych, niosąc wsparcie i otuchę. Wizyta miała charakter świąteczny, a małym pacjentom towarzyszyły chwile pełne radości i wzruszeń. Lewandowscy poświęcili czas na rozmowy z dziećmi i ich rodzicami, okazując szczere zainteresowanie i empatię. Dzięki ich obecności szpitalne sale wypełniły się uśmiechami.

Tuż przed świętami Anna i Robert Lewandowscy pojawili się w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Para opublikowała w mediach społecznościowych relację z wizyty i nie ukrywała dumy. Wyraziła też duży podziw zarówno wobec chorujących dzieci, jak i ich rodziców.

Przyjechaliśmy dziś do Polski na Boże Narodzenie i mieliśmy zaszczyt spędzić popołudnie w szpitalu, spotykając się z niesamowitymi dziećmi i ich rodzinami. To było pokorne przypomnienie, jak kruche może być życie. Te dzieci i ich rodzice są tak odważni, a ich dzielność głęboko nas poruszyła. Do wszystkich, którzy zmagają się z rakiem – bądźcie silni, trzymajcie się nadziei i nigdy się nie poddawajcie. Nie jesteście sami. Pamiętajmy, aby być dla siebie dobrymi, ponieważ nigdy nie wiemy, jakie walki toczą inni

– czytamy we wpisie.