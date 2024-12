Podobnie jak większość polskich gwiazd Anna Lewandowska powoli szykuje się do świąt Bożego Narodzenia. Niedawno bizneswoman zdradziła, że w tym roku razem z rodziną zamierza w okresie świątecznym więcej czasu spędzić w Polsce. Nie ukrywała, że będąc w Hiszpanii, trudno jest jej poczuć atmosferę tych wyjątkowych dla Polaków dni. Jednak jeszcze przed świętowaniem Lewandowska musiała pojechać do szpitala. Jej kontuzja okazała się na tyle poważna, że konieczna była operacja. Ukochana Roberta Lewandowskiego niedawno opuściła klinikę z ręką w gipsie. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące nagranie. Zrobiła to zaraz po wypisaniu się z placówki medycznej.

Zaskoczyło mnie to, co Anna Lewandowska zrobiła po wyjściu ze szpitala

Niedawno mogliśmy się przekonać, że Anna i Robert Lewandowscy są już gotowi na Boże Narodzenie. Jedna z najpopularniejszych par ubrała choinkę w swojej hiszpańskiej willi i zabrała się za wspólne pieczenie świątecznych ciasteczek. Co ciekawe, przez jakiś czas gwiazda zastanawiała się, czy szykować ozdoby, ponieważ w Barcelonie świętowanie wygląda nieco inaczej. Niedawno Anna Lewandowska narzekała na życie w Hiszpanii w programie „Halo tu Polsat”. Trenerka personalna przyznała, że w stolicy Katalonii trudno poczuć atmosferę bożonarodzeniową, dlatego chce przyjechać do Polski.

Po przystrojeniu willi żona Roberta Lewandowskiego zajęła się swoim zdrowiem. Jakiś czas temu Anna Lewandowska potwierdziła, że musi przejść operację. Wszystko to związane z problemami z więzadłami nadgarstka. W tym tygodniu bizneswoman wylądowała w szpitalu i pozdrowiła fanów prosto z kliniki medycznej. Na szczęście wygląda na to, że zabieg przeszedł pomyślnie.

Po wyjściu z placówki Anna Lewandowska zaskoczyła nagraniem. Ukochana Lewego pokazała się w gipsie i zdradziła, że nie mogła dłużej odpoczywać w domu po operacji. W związku z brakiem aktywności fizycznej udała się do swojego niedawno otwartego studia w samym sercu Barcelony.

No i dzień dobry. Oczywiście nie wysiedziałam w domu. Przyjechałam do Eden zobaczyć, co tutaj słychać. Cóż powiedzieć… na razie nie wybieram się na trening – zaśmiała się.

Całe szczęście Anna Lewandowska nie myśli jeszcze o treningu i daje sobie odpocząć po zabiegu, choć widać, że przychodzi jej to z wielkim trudem. Internauci muszą się przyzwyczaić, że przez najbliższe tygodnie zamiast ćwiczeń, będą oglądali swoją idolkę w gipsie. Mamy jednak nadzieję, że bizneswoman szybko dojdzie do siebie.

