Rodzina królewska ponownie przyciąga uwagę mediów. Księżna Kate i Meghan Markle znalazły się w centrum uwagi po tym, jak Kate podzieliła się przepisem na powidła śliwkowe, a Meghan promowała swój biznes związany z przetworami owocowymi. Czy to tylko przypadek, czy może wyraźna próba „uderzenia” w Meghan? Internauci nie pozostali obojętni wobec tej rywalizacji.

Księżna Kate dzieli się przepisem na dżem za darmo

Dżemowa rywalizacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej nie jest może najczęściej poruszanym tematem, ale tym razem przyciągnęła uwagę wielu internautów. Księżna Kate, znana ze swojej miłości do tradycji, postanowiła podzielić się przepisem na powidła śliwkowe. Ruch ten zbiegł się z promocją przez Meghan Markle jej własnej marki przetworów owocowych, „American Riviera Orchard”. Meghan, po wycofaniu się z pełnienia obowiązków królewskich, zaangażowała się w rozwój swojego biznesu, oferując m.in. dżem truskawkowy z dodatkiem organicznych składników.

Nie ma wątpliwości, że taki ruch ze strony Kate wywołał publiczne spekulacje. Czy Księżna Kate celowo postanowiła podzielić się przepisem na dżem w momencie, gdy Meghan wypromowała swój własny produkt? Wielu internatów zaczęło interpretować ten gest jako subtelną „szpilę”, szczególnie że przetwory stały się w ostatnich miesiącach jednym z tematów, które rozgrzały brytyjskie media. Warto również zauważyć, że Meghan promowała swoje przetwory z udziałem swojej córki, Lilibet, co miało na celu wzmocnienie pozytywnego odbioru jej marki.

Księżna Walii obiecała wysłać swój przepis na powidła śliwkowe młodym ogrodnikom. Księżna usłyszała, jak młodzi wolontariusze w ogrodzie społecznościowym w Walii uprawiają śliwki, zamieniając je w dżem i obiecała im: «Wyślę wam mój przepis, abyście mogli go wypróbować» – czytamy w „Daily Mail”.

Czyżby Kate rzeczywiście w ten subtelny sposób sabotowała karierę Meghan Markle?

Dokładnie wie, co robi, zwłaszcza że sama robi powidła śliwkowe. A teraz daje ten przepis za darmo osobom, które życzą jej jak najlepiej – stwierdził królewski ekspert Charles Rae.

Meghan Markle ma nowy serial na Netfliksie

Meghan Markle, księżna Sussex, zadebiutowała na platformie Netflix z nowym programem zatytułowanym „With Love, Meghan”. Premiera odbyła się 4 marca 2025 roku, po wcześniejszym opóźnieniu spowodowanym pożarami w Los Angeles. Serial lifestylowy już wzbudza ogromne zainteresowanie, zarówno wśród fanów Meghan, jak i jej krytyków.

„With Love, Meghan” to ośmioodcinkowa seria, w której Meghan dzieli się swoją pasją do gotowania, ogrodnictwa oraz organizowania spotkań z przyjaciółmi. W każdym odcinku zaprasza gości, takich jak popularna komiczka Mindy Kaling czy znany szef kuchni Roy Choi, aby wspólnie realizować różne projekty. Meghan prezentuje w nim swoje umiejętności, organizując wydarzenia oraz dzieląc się swoimi przepisami i poradami ogrodniczymi.

Program spotkał się z mieszanymi opiniami. Krytycy zwracają uwagę na brak oryginalności i porównują go do innych podobnych produkcji lifestylowych. W brytyjskim programie „Good Morning Britain” wyśmiano niektóre elementy show, sugerując, że są one oderwane od rzeczywistości. Wiele osób zarzuca produkcji Meghan, że nie pokazuje prawdziwego życia codziennego, a jedynie wyidealizowaną wersję tych aktywności.

