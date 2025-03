Brytyjska rodzina królewska udostępniła w mediach społecznościowych nowe zdjęcia, które miały upamiętnić istotne wydarzenie. Jednak to, co najbardziej zwróciło uwagę internautów, to brak księżnej Kate na opublikowanych fotografiach. Wiele osób uznało to za poważne niedopatrzenie lub wręcz celowy zabieg, który nie powinien mieć miejsca.

Brak fotografii księżnej Kate w Dniu Kobiet wywołał falę krytyki

Kate Middleton, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych członkiń rodziny królewskiej, często pojawia się na oficjalnych zdjęciach publikowanych przez Pałac Buckingham. Tym razem jednak jej nieobecność nie umknęła uwadze opinii publicznej, wywołując lawinę spekulacji.

Brak księżnej Kate na zdjęciach szybko wywołał reakcję w mediach społecznościowych. Internauci nie kryli swojego oburzenia, oskarżając rodzinę królewską o lekceważenie popularnej księżnej. W komentarzach pojawiły się zarzuty o celowe pomijanie Kate oraz sugestie, że może to być oznaka napiętych relacji w rodzinie królewskiej. Wystarczy spojrzeć na komentarze.

Natychmiast dodajcie Kate.

Zabrakło matki przyszłego króla. To brak szacunku.

Z całym szacunkiem, ale księżna Kate powinna znaleźć się wśród tych zdjęć.

Chyba o kimś zapomnieliście.

Pałac Buckingham nie odpowiedział na oburzenie

Do tej pory Pałac Buckingham nie odniósł się oficjalnie do fali krytyki związanej z pominięciem księżnej Kate na zdjęciach. Brak komentarza tylko podsyca spekulacje na temat powodów tej sytuacji.

Nie jest wykluczone, że w najbliższych dniach pojawi się oficjalne oświadczenie wyjaśniające całą sprawę. Tymczasem internauci nadal domagają się odpowiedzi i wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych.

Księżna Kate wróciła do obowiązków po walce z rakiem

Księżna Kate w poruszającym oświadczeniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych przyznała, że zmaga się z nowotworem. Diagnoza została postawiona po operacji brzucha, którą przeszła w styczniu 2024 roku. Jak podkreśliła w swoim przemówieniu, wiadomość ta była dla niej i jej bliskich ogromnym szokiem.

We wrześniu 2024 roku Pałac Kensington poinformował, że księżna zakończyła chemioterapię i przechodzi okres remisji​. W oficjalnym oświadczeniu Kate podziękowała wszystkim za wsparcie oraz podkreśliła, że nadal koncentruje się na pełnym powrocie do zdrowia.

Kate w styczniu br. odwiedziła szpital onkologiczny, w którym sama była leczona​. Jej wystąpienie dało nadzieję wielu osobom zmagającym się z podobnymi problemami zdrowotnymi. Przy okazji przyszła królowa ujawniła, że jej choroba nowotworowa jest w remisji. Mówi się, że w tym roku księżna Walii będzie częściej towarzyszyła księciu Williamowi podczas oficjalnych wydarzeń.

