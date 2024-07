1 z 16

Dawno o "The Voice of Poland" nie mówiło się tyle, co przy okazji piątej edycji. W nowym sezonie producenci zapewnili nam sporo zmian. Zaczęło się od powrotu Edyty Górniak, która zajęła miejsce Marii Sadowskiej, a także ponownego angażu Magdy Mielcarz na miejsce Mariki. Metamorfozie uległy też zasady programy, o których informowaliśmy was kilka dni temu. Przypomnijmy: Kolejne zmiany w "The Voice 5"!

W połowie sierpnia w studiu ATM odbyły się pierwsze castingi do "The Voice 5". Na nagraniu gwiazdy tradycyjnie walczyły o wschodzących artystów, co oczywiście zapewniło sporo emocji. Na planie największą uwagę przykuwały oczywiście dwie diwy - Edyta i Justyna, które wybrały modne stylizacje. Steczkowska postawiła na klasykę - białą koszulę ze skórzaną spódnicą i piaskowy sweterek z czerwonymi spodniami, a Górniak wybrała nieco bardziej szalone zestawienia - skórzaną kurtkę czy efektowną koszulę w pepitkę.

Od gwiazd nie odstawała ani trochę prowadzą show. Maga Mielcarz w rockowych wydaniach wspierała zestresowanych uczestników.

Poniżej pełna galeria zdjęć. Możecie też zobaczyć, jak Justyna i Edyta bawiły się na planie. Chociaż nie zabrakło drobnych spięć przy walce o uczestników, to i tak dominowała dobra zabawa.