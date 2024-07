Już niedługo rusza kolejna edycja uwielbianego przez widzów muzycznego show "The Voice Kids". Jednak i ten program nie obejdzie się bez zmian. Taka sytuacja ma być pierwszy raz w historii.

Zmiany w "The Voice Kids". To się stanie pierwszy raz w historii

W ostatnich miesiącach Telewizja Polska przeszła ogromną rewolucję i z anteny publicznego nadawcy zniknęło wiele znanych twarzy. Zmiany dotknęły nie tylko "Pytanie na śniadanie" i "The Voice of Poland", ale również inne programy. Z TVP pożegnali się m.in. Ida Nowakowska i Tomasz Kammel, którzy prowadzili 7. edycję muzycznego show "The Voice Kids". Właśnie ogłoszono, kto ma ich zastąpić. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii.

Jak donosi portal "Świat Gwiazd" Ida Nowakowska i Tomasz Kammel nie wrócą już do prowadzenia muzycznego show "The Voice Kids" i zamiast nich pierwszy raz w historii programu, ma się pojawić duet kobiecy. Jedną z gospodyń ma zostać Paulina Chylewska, która niedawno zakończyła współpracę z Polsatem.

Paulina(...) poprowadzi też dwie duże imprezy sportowe, ale na tym nie koniec. Pojawi się też w popularnym programie rozrywkowym, w którym dojdzie do zmiany prowadzących - wyznał informator w rozmowie z portalem Świat gwiazd, doprecyzował, że chodzi o program The Voice Kids.

W roli prowadzącej do Pauliny Chylewskiej ma dołączyć uwielbiana aktorka z "M jak miłość" - Michalina Sosna.

Produkcja pierwszy raz zdecydowała się na kobiecy duet. Do Pauliny Chylewskiej ma dołączyć Michalina Sosna, którą wszyscy uwielbiają za rolę w M jak Miłość. To może być ciekawe doświadczenie dla widzów - zdradziła osoba w produkcji w rozmowie z portalem Świat gwiazd.

W 7.sezonie "The Voice Kids" na fotelach jurorskich zasiadali: Natasza Urbańska, Tomson i Baron oraz Cleo i prawdopodobnie w tym składzie zobaczymy ich bez zmian.

Będziecie oglądać? My się nie możemy już doczekać!

