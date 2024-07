Piąta odsłona "The Voice of Poland" może być jedną z najciekawszych do tej pory. Wszystka za sprawą pojawienia się w jury dwóch wielkich diw polskiej sceny muzycznej - Justyny Steczkowskiej oraz Edyty Górniak. Od kilku tygodni media spekulują o ich rzekomym konflikcie, który ma wywołać mnóstwo kontrowersji w show. W ostatniej rozmowie z AfterParty.pl Justyna jasno określiła swoje stanowisko w tej sprawie. Przypomnijmy: Justyna Steczkowska szczerze o jubileuszu, planach i relacji z Górniak

Reklama

Powrót Górniak do programu to niejedyna zmiana w "The Voice". Okazuje się, że talentów w Polsce jest coraz więcej, co zaskoczyło producentów programu, którzy musieli zmienić zasady programu. Dotychczasowo każdy z trenerów mógł wybrać 12 osób do swojej grupy. Teraz ta liczba wzrośnie o jednego uczestnika, co wymusi potrójne bitwy w każdej z drużyn.

Zrezygnowano również z pomysłu, żeby jurorzy nie odwracali się do uczestnika w momencie gdy nie przycisną słynnego "grzybka" odwracającego fotel. Producenci dodają, że piąta odsłona show obfituje w wyjątkowe talenty, a pochwał ze strony trenerów nie brakuje.

Czekacie na "The Voice of Poland"?

Zobacz: Gwiazdy "The Voice" promują nowy sezon. Konflikty? Przyjaźnie? Te zdjęcia mówią wszystko

Zobacz także

Reklama

Oficjalna sesja jurorów "The Voice":