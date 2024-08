Marta Manowska w ostatnim czasie wzbudza w fanach więcej emocji niż dotychczas. Fani są niemalże pewni, że uśmiech na jej twarzy jest spowodowany tym, że ktoś ważny pojawił się w jej życiu. Marta Manowska nie zaprzecza doniesieniom, że jest zakochana, jednak póki co nie pokazała oficjalnego zdjęcia z partnerem. Teraz jednak u jej boku zapozował pewien mężczyzna, którego większość internautów może znać. Zobaczcie!

Reklama

Marta Manowska i Robert Stockinger na planie "The Voice Senior"

Fani uwielbiają śledzić swoich ulubieńców w mediach społecznościowych, którzy zamieszczają w sieci swoje życie codzienne. Nie da się jednak ukryć, że większość najbardziej ciekawi życie uczuciowe celebrytów. Tak jest w przypadku Marty Manowskiej, która od pewnego czasu emanuje szczęściem, a fani sugerują jej, że to przez zakochanie. Kobieta niemalże codziennie zamieszcza na Instagramie nowy kadr i na każdym z nich jest bardzo uśmiechnięta, a opisy do zdjęć mogą sugerować, że prezenterka jest w związku. Co ciekawe, niedawno na palcu Marty Manowskiej fani dostrzegli pierścionek, co oczywiście podsyciło plotki.

Paweł Wodzyński EastNews

Szerszej publiczności Manowska znana jest z programów TVP, takich jak: "Sanatorium miłości", "Rolnik szuka żony" czy "The Voice Senior". Już wiadomo, że już niebawem wystartują nowe sezony show, w których ponownie zobaczymy Martę Manowską. Teraz do sieci trafiły zdjęcia z 6. edycji muzycznego show, w którym u boku Marty Manowskiej zobaczymy Roberta Stockingera, który zastąpi Rafała Brzozowskiego.

Pawel Wodzynski/ EastNews

Marta i Robert zapozowali razem do zdjęć i wyglądali na naprawdę zadowolonych z tego, że zostali razem połączeni przez produkcję "The Voice Senior".

Przypominamy, że poprzedni sezon "The Voice Senior" oceniali: Alicja Węgrzynowska, Halina Frąckowiak, Maryla Rodowicz oraz Tomasz Szczepanik. Najlepszą seniorką poprzedniej edycji okazała się Regina Rosłaniec Bavcevic. Tym razem skład jurorski zmieni się diametralnie i trenerami 6. sezonu zostali: Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska, Andrzej Piaseczny oraz Robert Janowski.

Zobacz także

Będziecie oglądać show? My tak!

Reklama

Zobacz także: Marta Manowska z nowym partnerem na planie "The Voice Senior". To już oficjalne!