Justyna Steczkowska znana jest z zamiłowania do kreacji, które podkreślają jej doskonałą sylwetkę. Artystka nie ogranicza się do klasycznych stylizacji i lubi bawić się modą. Nie boi się więc wskoczyć m.in. w lateksowy kombinezon. Teraz jednak przeszła samą siebie - stylizacja, którą wybrała na nagranie do nowej edycji "The Voice of Poland", przejdzie do historii.

Steczkowska w odważnej kreacji na planie "The Voice of Poland"

Niedawno Justyna Steczkowska świętowała swoje 51. urodziny. Bliscy sprawili jej kilka niespodzianek, jednak diwa nie mogła celebrować urodzin zbyt długo - po udanych wakacjach rzuciła się w wir pracy nad nową płytą, zaczęła również nagrania do 14. edycji "The Voice of Poland", w której ponownie będzie trenerką. Za Justyną pierwsze dni na planie - Steczkowska podzieliła się fotkami jednej ze stylizacji! Ta zrobiła na fanach ogromne wrażenie. Diwa zdecydowała się na kostium marki LA'F, który odsłania sporo ciała. Spore wrażenie robią lateksowe rękawiczki, zdekonstruowana marynarka z krótkimi rękawami, odsłaniająca brzuch oraz oczywiście kosmiczne okulary i włosy zaczesane w koka. Przypomina Wam filmową "Kobietę Kot"?

Fani Justyny Steczkowskiej są pod wrażeniem tej stylizacji. I trudno im się dziwić:

Jest to jedna z Pani najbardziej sexy i jednocześnie najbardziej światowych stylizacji ever! Po prostu ogień! ???? Super stylizacja do nowego sezonu! Chyba nikt się tego po Pani nie spodziewał ♥️ OBŁĘDNIE Pani wygląda! Rany kto to ????super pełna klasa Wygląda Pani absolutnie zjawiskowo! Zawsze

Zgadzacie się?

Justyna Steczkowska lubi podkreślać swoją figurą - w końcu od lat ciężko pracuje, by móc pochwalić się tak dobrą formą.

Przede wszystkim ćwiczę, nie dajcie sobie drogie panie wkręcić, że jakiekolwiek zabiegi pomogą Wam utrzymać sylwetkę na długie lata - mówiła w rozmowie z Party.pl Steczkowska.

Wokalistka stosuje metodę EMS:

Dzięki elektrostymulacji mięśniowej można skrócić czas treningu, a efekty w postaci jędrnej sylwetki widoczne są już po kilku miesiącach. Zamiast 1,5 godziny na siłowni ćwiczę 2 razy w tygodniu po 30 minut - przekonywała.

Efekty są nieziemskie. Czekacie na "The Voice of Poland" z udziałem Justyny?