Marta Manowska podczas relacji na InstaStories pokazała kulisy nagrań kolejnej edycji "The Voice Senior" i po raz pierwszy zaprezentowała swojego nowego partnera, z którym poprowadzi muzyczne talent-show. Tylko spójrzcie na te kadry! Marta Manowska na planie programu prezentuje się jak milion dolarów.

Marta Manowska i Robert Stockinger na planie "The Voice Senior"

To już pewne, w najnowszej edycji "The Voice Senior" nie zabraknie uwielbianej przez widzów Marty Manowskiej. Chociaż po wielu zmianach w TVP fani obawiali się o przyszłość gwiazdy w muzycznym talent show dla seniorów, to dziś wiemy już, że Marta Manowska znów pojawi się w telewizyjnym hicie. Ostatnio okazało się, że Marta Manowska ma nowego partnera w "The Voice Senior"- wyszło wówczas na jaw, że w najnowszej odsłonie programu będzie jej towarzyszyć Robert Stockinger.

Teraz Marta Manowska zdradziła, że razem z nowym partnerem rozpoczęli już pracę na planie "The Voice Senior"!

Instagram @martamanowska

Marta Manowska jeszcze w niedzielę pokazywała piękne kadry z wakacji, a już w poniedziałek pokazała kulisy nagrań najnowszej edycji "The Voice Senior".

Zmierzamy właśnie na pierwsze przesłuchania w ciemno mówiła szczęśliwa gwiazda.

Podczas relacji na InstaStories nie zabrakło wspólnego kadru z Robertem Stockingerem.

Instagram @martamanowska

Czekacie już na szóstą edycję "The Voice Senior"? Myślicie, że Robert Stockinger, którego widzowie TVP doskonale znają z "Pytania na śniadanie" poradzi sobie w roli prowadzącego muzyczne talent show? My mocno trzymamy kciuki za nowy duet gospodarzy w "The Voice Senior"!

