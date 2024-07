7 z 13

Hanna Lis i Tomasz Lis pobrali się w październiku 2007 roku w Rzymie. Nie było gości, nie było rodziny ani przyjaciół. Tylko oni i polski konsul w Rzymie. Dziennikarzom zależało na tym, żeby wziąć ślub w tajemnicy przed wszystkimi, ale o tym, że się pobrali już sami poinformowali media. Tomasz Lis napisał SMS-a do dziennikarza "Faktu" o treści: "Jesteśmy po ślubie. To fakt. I właśnie wyłączam telefon. Pozdr. T.L." Po ślubie, Hanna Smoktunowicz przyjęła nazwisko męża. Oboje do dziś są bardzo szczęśliwi.