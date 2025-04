To przełomowy wyjazd do Włoch dla króla Karola III i królowej Camilli nie tylko ze względu na fakt, że odwiedzają Italię po raz pierwszy jako królewska para, by na nowo zacieśniać więzi między Wielką Brytanią a pozostałymi państwami europejskimi, ale też z powodu okrągłego jubileuszu. Dokładnie 20 lat temu para stanęła na ślubnym kobiercu. 9. kwietnia 2005 roku król Karol III (wtedy jeszcze jako Karol, książę Walii) i Camilla Parker Bowles powiedzieli sobie "tak" w Windsorze. Teraz, po dwudziestu wspólnych latach jako małżonkowie, zakochani świętowali swoją rocznicę ślubu podczas romantycznej podróży.

Król Karol III i królowa Camilla świętują 20. rocznicę w Rzymie

Jeszcze przed wielkim dniem, król Karol III i królowa Camilla pokazali romantyczne zdjęcia z okazji swojej 20. rocznicy ślubu. Brytyjska para królewska zapozowała w ogrodach Willi Wolkonsky, oficjalnej rezydencji brytyjskiego ambasadora we Włoszech w Rzymie.

Rozpoczynając naszą pierwszą wizytę we Włoszech jako Król i Królowa, nie możemy się doczekać świętowania naszej dwudziestej rocznicy ślubu w tak wyjątkowym miejscu – i z tak wspaniałymi ludźmi! - poinformowała królewska para na Instagramie.

W planie ich pobytu znalazły się m.in. udział w ceremonii przy Ołtarzu Ojczyzny na Placu Weneckim, spotkanie z premier Włoch - Giorgią Meloni - oraz wygłoszenie przemówienia we włoskim parlamencie, zwiedzanie Koloseum, aż wreszcie spotkanie z papieżem Franciszkiem, które do samego końca było pod znakiem zapytania ze względu na stan zdrowia 88-letniego przywódcy Kościoła katolickiego. Kulminacyjnym punktem środowej wizyty króla Karola III i królowej Camilli w Rzymie był uroczysty bankiet w Pałacu Kwirynalskim, który zbiegł się z datą 20. rocznicy ślubu królewskiej pary Wielkiej Brytanii.

20. rocznica ślubu króla Karola III i królowej Camilli na uroczystym bankiecie w Rzymie

Na uroczystym spotkaniu król Karol III zaprezentował się w klasycznym, eleganckim garniturze. Z kolei tego wieczoru królowa Camilla zdecydowała się koronkową, wieczorową suknię w odcieniu turkusu. Całość stylizacji dopełniła zjawiskowa biżuteria i mini torebka w srebrnym kolorze.

Wśród zaproszonych, tuż obok znanych polityków, znalazł się m.in. się światowej sławy włoski tenor - Andrea Bocelli. Warto nadmienić, że artysta niemal dwa lata temu wziął udział w innej, niezwykle ważnej uroczystości dla brytyjskiej monarchii. Andrea Bocelli miał bowiem okazję wystąpić na koncercie koronacyjnym króla Karola III.

Jeśli chodzi o mój występ, to rzeczywiście specjalnie poprosili o piosenkę, która jest mi bardzo droga: ''You'll Never Walk Alone'”. Zaproszenie na tak ważne wydarzenie, zarówno pod względem historycznym, jak i artystycznym, to wielki zaszczyt i dowód naszej relacji opartej na szacunku i sympatii - mówił w rozmowie z ''People'' Andrea Bocelli.

Ku zaskoczeniu wielu fanów brytyjskiej monarchii na uroczystym bankiecie zabrakło przyszłego następcy tronu Wielkiej Brytanii, księcia Williama i jego ukochanej żony Kate. Jak się okazuje, dzień 20. rocznicy ślubu swojego ojca, książę Walii postanowił spędzić w Paryżu wraz ze swoim 11-letnim synem, Georgem.

Tak książę William i książę George bawili się w dniu 20. rocznicy ślubu króla Karola III i królowej Camilli

Patrząc na najnowsze zdjęcia członków brytyjskiej monarchii można z ulgą stwierdzić, że po licznych kłopotach zdrowotnych, royalsi wreszcie wychodzą na prostą. Podczas gdy król Karol III i królowa Camilla celebrowali okrągły jubileusz swojego małżeństwa na uroczystym bankiecie w Rzymie, książę William udał się ze swoim najstarszym synem - Georgem - do Paryża, gdzie wspólnie wybrali się na mecz Paris Saint-Germain i Aston Villa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Przyszły następca brytyjskiego tronu i jego syn zasiedli w specjalnej loży, skąd kibicowali ulubionej drużynie.

Co ciekawe, chociaż mecz odbył się w środku tygodnia, to zarówno książę George, jak i jego rodzeństwo - księżniczka Charlotte i książę Louis - tego dnia nie poszli do szkoły. Ich nieobecność w placówce jednak nie jest związana z 20. rocznicą ślubu brytyjskiej pary królewskiej, lecz przerwą szkolną z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Książę William i George na meczu Paris Saint-Germain i Aston Villa w Paryżu, Fot.: Aurelien Morissard/Associated Press/East News

Tak książę William i książę George bawili się w dniu 20. rocznicy ślubu króla Karola III i królowej Camilli,Fot.: Poitout Florian/ABACA/Abaca/East News