Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie tak wyobrażała sobie ten dzień. Była uczestniczka kontrowersyjnego programu TVN podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich obserwatorów i zdradziła, co spotkało jej bliską osobę. Okazuje się, że chodzi o jej tatę, który miał mieć dziś operację do której ostatecznie nie doszło. Dlaczego? Anita nie ukrywa emocji!

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradza, co się dzieje z jej ojcem

Anita wzięła udział w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i w jej przypadku okazało się, że eksperci się nie pomylili. Anita wzięła ślub w ciemno z Adrianem i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Zakochani chętnie pokazują, jak po latach wygląda ich wspólne życie. Niedawno Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zachwyciła kreacją na weselu, a teraz okazuje się, że mierzy się z trudnymi chwilami. Zdradziła, że chodzi o zdrowie jej taty.

Ciężko mi dziś ukryć nerwy - mój tata miał mieć dziś operację kolana. Długo wyczekiwana, wszystkie dokumenty były gotowe, całe święta postawione na głowie, ale też nadzieja na lepsze samopoczucie. napisała w sieci.

Okazuje się, że do operacji jednak nie doszło!

Okazało się, że przez wyższe CRP operacji nie będzie i tata został wypisany do domu. Czy ktoś teraz wie, co to teraz znaczy? Czy trzeba czekać kolejne miesiące na nowy termin? Dodam, że wszystkie wcześniejsze badania wychodziły dobrze i nie było przeciwskazań dodała Anita.

Anita do tej pory nie zdradziła, co dalej z operacją jej ojca, ale mamy nadzieję, że cała sytuacja wkrótce się wyjaśni i cała rodzina będzie mogła spędzić spokojne święta.

Historia miłości Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Anita i Arian z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są idealnym przykładem na to, że w programie TVN można znaleźć prawdziwą miłość. Para od samego początku była sobą zauroczona i w wielkim finale postanowiła kontynuować związek. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, które są ich całym światem. Choć trudno w to uwierzyć, to od trzeciego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" minęło już kilka lat, a w tym roku Anita i Adrian świętowali siódmą rocznicę ślubu.

