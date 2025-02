Chociaż dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakończyła się już kilka miesięcy temu to emocje wokół uczestników programu nie opadają. Teraz atmosferę podgrzała Agata, która w programie wzięła ślub z Piotrem. Była uczestniczka hitu TVN opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótki filmik i zdradziła, że właśnie minął rok od uroczystości ślubnej. Agata podzieliła się osobistym wyznaniem, a internauci ruszyli ze wsparciem.

Związek Agaty i Piotra ze "ŚOPW" nie przetrwał

Agata wzięła udział w ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie szukała miłości, a ekspertki zdecydowały, że to przy Piotrze ma szansę na prawdziwe szczęście. Para wzięła ślub, jednak bardzo szybko doszło między nimi do pierwszych nieporozumień. Widzowie byli świadkami konfliktów i awantur pomiędzy Agatą i Piotrem, który zarzucał swojej żonie m.in. brak zainteresowania jego synem. Zgodnie z przewidywaniami fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agata i Piotr nie zdecydowali się na kontynuowanie związku, a uczestnik nawet nie pojawił się w wielkim finale programu. Dziś Agata ze "ŚOPW" korzysta z życia w Australii. Piotr z kolei pomimo rozstania z Agatą wciąż utrzymuje kontakt z jej rodziną, a ostatnio nawet pokazał zdjęcie ze spotkania z jej bliskimi.

Minął rok od ślubu Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Nie jest tajemnicą, że Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się w złych relacjach. Była para nie ukrywa wzajemnego żalu i pretensji. Właśnie dziś mija rok od kiedy Agata i Piotr powiedzieli sobie "tak" i właśnie z tej okazji na profilu byłej uczestniczki programu pojawił się nowy wpis i nagranie. Agata nie ukrywa, że przed udziałem w eksperymencie miała nadzieję, że odnajdzie swoje szczęście.

Dzisiaj rocznica.... Były nadzieje, Były plany. zaczęła swój wpis.

Dziś Agata wspomina czas, który spędziła z rodziną i bliskimi, którzy byli przy niej podczas przygotowań do ślubu.

Dzisiaj rocznica.... Były nadzieje, Były plany.Jest Australia i piękne wspomnienia, przygotowań i czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi dodała.

Fani wspierają Agatę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Wpis i nagranie opublikowane przez Agatę w pierwszą rocznicę jej ślubu z Piotrem wywołało poruszenie wśród internautów. Fani od razu ruszyli ze wsparciem dla byłej uczestniczki programu TVN.

Super dziewczyna z pani jest Agatko

To była lekcja, nie pierwsza i pewnie nie ostatnia w życiu. Idźmy dalej z pokorą, pozdrawiam! komentują internauci.

Joanna i Kamil ze "ŚOPW" świętowali rocznicę ślubu

Nie tylko Agata postanowiła uczcić rocznicę swojego ślubu. Kilka dni temu zrobili to również Joanna i Kamil, którzy także wzięli udział w dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety, chociaż wydawało się, że Joanna i Kamil mają szansę na stworzenie szczęśliwego związku to ich relacja również nie przetrwała i para zdecydowała, że nie chce pozostać w małżeństwie. Byli uczestnicy mają jednak dobre relacje, a w rocznicę ślubu Joanna ze "ŚOPW" zwróciła się do Kamila:

Dzisiaj mam pierwszą rocznicę swojego ślubu. Z tego miejsca chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia Kamilu Tobie. Mam nadzieje, że małżeństwo ze mną to czysta przyjemność mówiła Joanna.

Oglądaliście dziesiątą edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

