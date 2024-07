1 z 17

Minął już tydzień od ślubu Mariny i Wojtka Szczęsnych w Grecji, jednak w polskim show-biznesie to wciąż temat numer jeden, którym żyją prawie wszyscy. My mamy dla Was mnóstwo zakulisowych zdjęć z tej pięknej uroczystości, które zobaczycie tylko u nas!

Zdjęcia ze ślubu Mariny i Wojtka Szczęsnych

Na ślubie Mariny i Wojtka Szczęsnych obowiązywał biały dresscode. Kiedy Anna Lewandowska pokazała zdjęcie w białej sukni z tej uroczystości, fani zastanawiali się, czy trenerka powinna tak się ubrać. Jak widać, prawie wszyscy goście postawili na biel. Wśród nich znalazła się również Dorota Czaja z mężem.

Na ślubie Wojciecha i Mariny pojawił się również ojciec piłkarza, z którym kiedyś był w konflikcie. Z tego powodu młody bramkarz nie pojawił się rok temu na jego ślubie. Na szczęście ich relacje wyglądają dziś poprawnie.

Gwiazdą muzyczną wieczoru był zaś sam James Arthur, z którym Marina miała okazję zaśpiewać utwór "Roses".

Para, po bajecznym ślubie w Grecji, szybko wróciła do Polski. Marina musiała odwieść swojego męża na zgrupowanie, dlatego też tuż po weselu, widziała go tylko pół dnia! Po Euro 2016 para planuje jednak podróż poślubną.

Zobaczcie mnóstwo zdjęć ze ślubu Wojtka i Mariny Szczęsnych!

