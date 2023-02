Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka świętują 23 rocznicę ślubu. "Jest normalną dziewczyną, a nie "gwiazdą"

Natalia Kukulska wybrała się razem ze swoimi córkami na popularną w okresie jesiennym Farmę Dyniową i pochwaliła się w sieci uroczymi, rodzinnymi zdjęciami. Jak wiadomo gwiazda chroni swoją prywatność i rzadko publikuje rodzinne fotografie, ale tym razem zrobiła wyjątek. Fani Natalii Kukulskiej nie mogą uwierzyć, że Anna i Laura już tak wyrosły, a starsza córka artystki to kopia swojej mamy. Sami spójrzcie! Natalia Kukulska pochwaliła się wyjątkowym zdjęciem z córkami Natalia Kukulska rzadko publikuje w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia i nic w tym dziwnego, że kiedy się pojawiają, wzbudzają niemałą sensację. Ostatnio piosenkarka chwaliła się wspólnymi fotografiami z córkami, które zrobiła podczas wakacji na Kaszubach, a teraz zdecydowała się opublikować zdjęcia w jesiennym klimacie. Jesień w pełnej krasie. Zdjęcia robić da sie! 🍁🧡💜🍂 Niepozowane częściowo 😜 - napisała na Instagramie Natalia Kukulska. Widać na nich, że 16-letnia Anna to już prawie dorosła kobieta, a 4-letnia Laura rośnie jak na drożdzach i piękne loki z pewnością odziedziczyła po swojej mamie. Zobacz także: Natalia Kukulska po 21 latach małżeństwa szczerze o mężu! "Bycie w związku to wyzwanie" Internautki są pod wrażeniem zdjęcia Natalii Kukulskiej z córkami i komplementują, że ze straszą córką Anną wyglądają jak nastolatki! Tymczasem w tle to Laura jest mistrzem drugiego planu... Klon mamy ❤️Laura jaka już duża Wgladanie panie Jak siostry . Piekne i mlode 😍 Oczy te same 😍 pieknie wyglądacie 😉 klimat jesienny super Nareszcie zdecydowała się Pani na rodzinne zdjęcie z Córką, bardzo dobra decyzja, szczególnie jak ma się tak ładną Córkę, która idzie w ślady...