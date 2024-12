Katarzyna Zielińska i jej mąż, Wojciech Domański już od ponad dekady są szczęśliwym małżeństwem, które doczekało się dwójki dzieci - w 2015 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Henryk, a dwa lata później w ich rodzinie pojawił się Aleksander. Teraz aktorka przekazała radosną wiadomość związaną właśnie z jej pociechą! Pod nowym postem gwiazdy pojawiło się mnóstwo miłych słów od fanów.

Katarzyna Zielińska należy do grona gwiazd, które niezbyt często dzielą się swoją prywatnością w mediach. Od czasu do czasu aktorka robi jedynie małe wyjątki. Kilka lat temu w wywiadzie dla magazynu Pani wyjawiła m.in. historię swojego poznania z mężem. Jak się okazało, para zna się od najmłodszych lat, jednak ich miłość narodziła się znacznie później.

Moje pierwsze wspomnienie związane z Wojtkiem: na dywanie siedzi grupa dzieci, wśród nich chłopiec o jasnym spojrzeniu, który często się uśmiecha i jest dla każdego miły. Jednak przez lata mijaliśmy się w szkole i na ulicach, nigdy nie byliśmy blisko. Kiedy on miał 16 lat, wyjechał do USA. Nie widziałam go długo, czasem wymieniliśmy tylko uprzejmości na Facebooku. Aż do momentu, gdy napisał, że przeprowadza się z Nowego Jorku do Europy – zastanawiał się, czy osiąść w Warszawie, czy w Londynie. Umówiliśmy się na sushi. (...) Miłość między nami po prostu się wydarzyła. Teraz myślę, że byliśmy sobie pisani!

- mówiła dla magazynu PANI w 2020 roku, Katarzyna Zielińska