Po kilku dniach spekulacji i plotek, w poniedziałek Sylwia Grzeszczak potwierdziła, że wzięła ślub z Liberem. Związek pary od lat owiany był tajemnicą i choć spekulowało się, że od dawna są razem, żadne z nich nigdy oficjalnie nie wypowiedziało się na ten temat. Uroczystość odbyła się w rodzinnym mieście rapera i brała w niej udział tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Przypomnijmy: Grzeszczak potwierdza ślub z Liberem! Zdradza też szczegóły ceremonii

Wokalistka zastrzegła też, że w prasie nie pojawią się zdjęcia ze ślubu, nie udzieli też żadnego wywiadu na ten temat. Trzeba przyznać, że to rzadko spotykana postawa w polskim show-biznesie, ale wygląda na to, że Sylwia zamierza dotrzymać słowa. Świętują za to znajomi nowożeńców - na Facebooku Libera pojawiło się mnóstwo wpisów z gratulacjami czy pamiątkowych zdjęć. Wśród nich znalazły się archiwalne fotki pary, na których widzimy w czułych objęciach. Ich autorka, Agnes Kubicka, przyznała, że już wtedy wiedziała, że związek Sylwii i Libera to coś poważnego.



Wczoraj wzięli ślub Liber & Sylwia Grzeszczak, robiąc im fotki kilka lat temu czułam pismo nosem,że będzie coś z tego poważnego Gratulacje Kochani !!! - napisała fotografka.

W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy. Pasują do siebie?

